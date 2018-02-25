獨家：卸任前夕 彭淮南公園健走講財經

執掌中央銀行20年的央行總裁彭淮南25日最後一天上班，早上抵達央行，搖下車窗向媒體揮手致意。中央社記者孫仲達攝 107年2月25日

（中央社記者邱柏勝台北25日電）中央銀行總裁彭淮南行事低調，在明天交棒前夕，他接受中央社記者訪問，暢談貨幣政策、房市調控等，彭總裁化身為「彭老師」侃侃而談，談重大政策外，也對外界誤解釋疑。



彭淮南20年的央行總裁生涯，向來行事低調，鮮少接受個別媒體訪問，中央社記者今天在彭總裁最後一天的上班日清晨，獨家全程陪同他在大安森林公園快走、做體操，對私領域相當保護的彭淮南，一直不願意談及自己卸任後的動向，鮮少在媒體曝光的夫人賴洋珠，默默在彭淮南身後一起舒展筋骨，看得出夫婦兩人的好感情。





央行總裁彭淮南25日凌晨到大安森林公園健走，年近80的他，健步如飛，絲毫未見老態。中央社記者邱柏勝攝 107年2月25日

在運動的空檔，彭淮南談及日前央行公布去年第4季國際收支，金融帳連30季淨流出時表示，經常帳順差的國家，因為賣的比買的多，對外淨債權必然增加。倘若是民間持有，那就是金融帳淨流出，如果是央行持有，就會反映在外匯存底的增加。



彭淮南說，經常帳順差由民間持有比較好，代表民眾有錢到國外投資，可以賺錢，「全部由中央銀行持有才麻煩」。透過貿易出超、出口商賺了錢，再到海外投資，收支可以互相抵銷，「這是一個恆等式」。雖然他每次都要求同仁對外清楚說明，「但隔天見報，還是看到金融帳外流等於幾棟台北101（造價），這真的很無奈」。



近期新台幣兌美元強勢，彭淮南表示，新台幣匯率壓力主要是來自電子業，「去年出口表現好，電子業賺很多錢，每天都在賣美元、賣很多，外匯市場的美元供給就是來自他們」。



許多人批評央行干預匯率，指出匯率影響貿易條件，彭淮南今天也再次為自己的政策平反。他強調，貿易條件是「出口價格」除以「進口價格」。以油價為例，當原油進口價格下滑，分母變小，中油進口相同數量原油，需支付的美元減少，等於有更多錢可去購買其他商品，代表「貿易條件改善」，而美元需求減少，也會造成新台幣升值，因此是貿易條件影響匯率，「但有些人就是很偏執，你跟他溝通也沒用」。



針對台灣房市，彭淮南說，房價高低雖和市場供需有關，但也與制度面息息相關。面對居高不下的房價，央行雖然可透過選擇性信用管制因應，但租稅政策的效果仍高於貨幣政策，例如房地合一實價課稅上路後，「房仲業者都說投資客少很多」；而加重不動產持有稅，也有平抑房價的效果。



另外，彭淮南說，台北房價與日本東京看起來差不多，但扣掉雨遮、公設，實際上比東京還貴。今年起雨遮不登記不計坪新制上路，且未來房屋登記逐漸改為實坪制，他認為是「正確的方向」。（編輯：林淑媛）1070225



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