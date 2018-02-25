謝淑薇彭帥恐再拆夥 因體能教練生嫌隙

台灣網球女將謝淑薇（前）與中國大陸好手彭帥（後），兩人今年再次合拍，沒想到開季至今僅打了4站，彭帥又在微博爆料和拍檔謝淑薇產生矛盾。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北25日電）台灣網球女將謝淑薇與中國好手彭帥，兩人今年重修舊好再次合拍，沒想到開季至今聯手僅打了4站，彭帥又在微博上爆料和拍檔謝淑薇產生了矛盾，問題則是出在體能訓練師。



謝淑薇和彭帥過去一直分分合合，兩人早從2008年就聯手，不過2013年開始才成為固定搭檔，兩人曾攜手拿下2座大滿貫賽女雙金盃，直至2014年美國網球公開賽後宣布拆夥，今年1月的雪梨女網賽兩人才再次宣布攜手合作。



謝淑薇與彭帥今年曾在澳洲網球公開賽挺進女雙4強，昨在杜拜女網賽也拿下女雙亞軍，不料賽後彭帥在微博上寫下：「無力、難過、鬱悶…是的，我和謝淑薇發生了矛盾…原因是因為體能教練。」



謝淑薇隨後也在微博寫下：「謝謝來搶走我唯一的體能師，掰掰。」謝淑薇的發言，也讓外界認為她與彭帥的「海峽組合」恐再次面臨拆夥命運。





台灣網球女將謝淑薇25日在微博發文，讓外界認為「海峽組合」恐再拆夥。（圖取自謝淑薇微博 www.weibo.com）

謝淑薇發文後，彭帥隨後也在微博上解釋，強調去年是謝淑薇來找她，希望能一起請體能教練，也說好從雪梨墨爾本開始，如果可以就繼續，她們也互相確認沒問題，3人也一起確認上半年的時間和計畫，剛開始都沒有問題。



彭帥寫到：「澳網結束你又提出她（體能訓練師）必須跟你，而且不准她再跟我，我和她根本沒有要結束合作！！！你就拿雙打威脅我，如果她帶我們兩個或者跟我，你就不同我配雙打了！！！」



對於「海峽組合」可能再次破局，兩人的球迷紛紛留言關心，也有理性的粉絲勸謝淑薇，兩人不應因體能訓練師心生嫌隙，謝淑薇和彭帥重新搭配打出好成績，大家都開心，希望兩人好好溝通。（編輯：陳怡璇/李亨山）1070225





中國大陸網球好手彭帥在微博上爆料和拍檔謝淑薇產生矛盾，問題出在體能訓練師。（圖取自微博 www.weibo.com）

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