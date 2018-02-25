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關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
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衛生紙喊漲消費者搶 消保處：3月中前不漲

發稿時間：2018/02/25 17:28

最新更新：2018/02/25 17:32

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行政院消費者保護處25日表示，向4大賣場了解，業者表示促銷檔期已排定，到3月中旬DM價格都不會變動。（中央社檔案照片）行政院消費者保護處25日表示，向4大賣場了解，業者表示促銷檔期已排定，到3月中旬DM價格都不會變動。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北25日電）衛生紙喊漲，行政院消費者保護處今天表示，向4大賣場了解，業者表示促銷檔期已排定，到3月中旬DM價格都不會變動，消費者不需恐慌搶購。

國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。

行政院消保處副處長吳政學下午召開記者會表示，今天向家樂福、大潤發、愛買跟全聯等4大賣場進行了解，業者皆表示，到3月中旬的衛生紙促銷品牌與價格皆已排定，不會趁這個機會漲價；賣場價格是簽約議定，因此到3月中旬前DM價格不會變動，且每個品牌簽約期間不同，漲價也不會一起漲，消費者不用恐慌搶購。

吳政學表示，賣場也承諾不會藉機囤積衛生紙，上游給貨就一定會出貨，這幾天因為消費者搶購而缺貨，過幾天補貨後就會有貨。消保官明天也會去賣場做實際了解，賣場價格是否跟DM一致，也會去倉庫視察是否有囤貨情形。

吳政學說，消保處每個月都有2次對市售民生物品售價進行監測，會密切注意這波紙漿上漲會不會帶動其他紙製品漲價。公平會上週也已立案調查有沒有聯合漲價行為，如果有的話，可依公平交易法處罰新台幣10萬到5000萬元。（編輯：李淑華）1070225

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