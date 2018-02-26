衛生紙喊漲 台經院：恐怕只是個開始

國際紙漿及能源大漲，包括進口及國產衛生紙將在3月中開始陸續漲價，引發民眾搶購。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳政偉台北26日電）衛生紙將於3月中漲價，台經院表示，近日部分民生商品或衛生紙漲價，占民生支出比重低，對實質物價影響並不大，但需擔心後續連鎖效應，目前台灣通貨膨脹仍不嚴重。
台灣經濟研究院今天舉辦景氣動向調查報告記者會，公布1月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步上揚，其中製造業為結束連續4個月下滑後轉為上升；服務業連續2個月上升；營建業則為連續3個月上升態勢。
台經院景氣預測中心主任孫明德表示，廠商對未來半年預期更看好，因為美國景氣一片看好，而國內的內需、消費持續提升，帶動廠商信心。
國際紙漿及能源大漲，包括進口及國產衛生紙將在3月中開始陸續漲價，引發民眾搶購，店家來不及補貨上架，銷量爆增。
台經院院長林建甫指出，目前台灣的通膨不嚴重、低於1%，而近期衛生紙漲價，可能會有造成哄抬物價疑慮，政府的穩定物價小組應該多加關注，降低民眾的恐慌心理。
孫明德認為，衛生紙價格預期上漲只是個開始，因為國際原物料價格，從2016年以來已持續上漲。2016年初國際油價不到30塊，現在已經漲幅達1倍，帶動多數原物料價格上漲。
他說，油價2017年第4季也漲價，但廠商不會馬上反應，而是累積一段時間才釋放，最怕是在3月時廠商一起釋放成本壓力，屆時民眾因為預期心理搶買，使得消費只會好在二、三月，後面就不買。
孫明德解釋，近期衛生紙業、手搖飲料業皆宣布調漲價格，兩者占民生支出比重不高，但要擔心後續發生連鎖效應，一旦其他物價跟著上漲，物價上漲超過1.5%，且維持好幾個月，央行可能就要針對利率調整。
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