勞長許銘春上任：交接後就是戰鬥的開始

勞動部26日舉行新卸任部長交接典禮，在政務委員林萬億（中）監交下，新任部長許銘春（右）從卸任部長林美珠（左）手中接過印信。中央社記者孫仲達攝 107年2月26日

（中央社記者余曉涵台北26日電）新任勞動部長許銘春今天交接上任，她強調：「交接後就是戰鬥的開始」，3月開始勞動檢查，勞動部是勞工的護身符，不是橡皮圖章，勞動部要做勞工的靠山，而非被架空的部會。



前勞動部長林美珠因身體健康因素請辭，由前高雄市副市長許銘春接任，勞動部今天舉行勞動部新卸任部長交接典禮，由行政院政務委員林萬億監交。



許銘春致詞說，會具體落實勞動基準法，勞動部是勞工的護身符，不是橡皮圖章，勞動部要做勞工的靠山，而非被架空的部會。



一例一休鬆綁的勞動基準法修正條文3月實施，「交接後就是戰鬥的開始」許銘春強調，接下來沒有蜜月期，3月起就會開始進行勞動檢查，3月起會嚴格把關，這是她對勞工朋友的承諾，為勞工權益全力以赴。



對於外界批評勞動部長誰做都一樣，許銘春認為，這是外界鼓勵跟督促，勞動部一定要重視勞工權益，做勞工的護身符跟堅定的靠山，她一定會堅定捍衛勞工權益。



許銘春也說，高雄市長陳菊沒有給什麼建議，但有鼓勵她，希望她站在弱勢優先，維護勞動權益的立場把事情做好。



許銘春坦言，把高雄市勞工局長鄭素玲帶來中央擔任勞動部部長辦公室主任一職，是向陳菊借將。



許銘春說，鄭素玲進入高雄市政府後，一直都在勞工局工作，認真稱職，在勞工局的表現值得肯定，她需要一名得力助手，才拜託鄭素玲北上一起打拚。



許銘春並指出，大家看到的她都是親和一面，在落實執法上會秉持法律專業，請大家相信她。



林萬億致詞說，林美珠在爭議非常激烈的環境之下，接下了勞動部的重責大任，也完成了階段性任務，雖然現在仍有爭議，但已經有所減少。



林美珠致詞時則表示，380個日子以來，外面風風雨雨，對於勞工權益要怎麼維護，心裡都很清楚，這是個努力目標，需要努力爭取。



林美珠說，這一年勞動部完成了很多不可能的任務，勞動部也跟工會充分對話，瞭解勞工朋友的需求、想法、最高目標是什麼，雖然到目前為止沒有完全做到，但她聽到了，也會把這些聲音轉知許銘春。（編輯：陳清芳）1070226



