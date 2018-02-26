多次動員違規 林淑芬劉建國無法續留衛環委員會

民進黨立法院黨團總召柯建銘26日表示，民進黨立委林淑芬（左）、劉建國（右）因多次動員未到或未投票，因此不能再參加立法院社會福利及衛生環境委員會。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇龍麒、溫貴香台北26日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨立委林淑芬、劉建國因多次動員未到或未投票，因此不能再參加立法院社會福利及衛生環境委員會。
立法院每逢單數會期，全體立委就可從8個委員會中，重新選擇要參加的委員會，一旦選定，就要一年後才能再變更，立法院第9屆第5會期明天（27日）即將開議，目前各黨團正著手安排黨籍立委參與各委員會。
柯建銘下午告訴中央社記者，林淑芬與劉建國不能再參加衛環委員會，不只是因為勞基法修法時棄權未投票。
柯建銘說，依照民進黨立法院黨團組織規程與強制動員辦法，黨團成員重大法案未出席院會、委員會與黨團會議達兩次，就喪失選擇該委員會的權利，因此一切處理都依法有據。
他說，林淑芬在勞基法、醫療法、公投法共3次有狀況，劉建國則是在勞基法、藥事法有違規狀況，因此他上午都打電話告知兩人無法在立法院本會期選擇衛環委員會。
劉建國、林淑芬下午分別受訪表示，上午被告知不能留在立法院社會福利及衛生環境委員會，也說先前因跑票依照黨團相關規定，跑票一項條文就要罰款，這次不僅罰款，還要退出衛環委員會，兩人對「一罪二罰」頗感無奈。
在其他立委部分，柯建銘說，民進黨立委蔡培慧在醫療法、金融科技發展與創新實驗條例時，兩次都有狀況，況且蔡培慧在經濟委員會的積分本來就排很後面，本來就不能進入經濟委員會，因此她將回到教育及文化委員會，與勞基法表決跑票一事無關。
柯建銘說，還有部分立委有一次違規的情形，或是有立委甲級動員都配合黨團從凌晨就提早到場，表現可以與違規相抵，因此都不會影響選擇委員會的權利。（編輯：溫貴香）1070226
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