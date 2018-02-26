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行政院列30項優先法案 軍人年改移民法等

發稿時間：2018/02/26 15:21

最新更新：2018/02/26 19:00

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行政院副院長施俊吉26日中午主持行政立法協調會報，協調新會期優先法案。（中央社檔案照片）行政院副院長施俊吉26日中午主持行政立法協調會報，協調新會期優先法案。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北26日電）行政院與民進黨立委今天協調新會期優先法案，會中達成共識，共列出30項最優先法案，包括軍人年改、新移民法、空污法與礦業法等。

立法院新會期27日開議，行政院副院長施俊吉中午主持行政立法協調會報，協調新會期優先法案。

行政院副發言人丁允恭會後轉述，優先法案共分為8大類共122案，分別是振興經濟16案、智慧國家4案、綠能矽島1案、文化台灣3案、公義社會24案、幸福家園21案、政府效能49案（含組織改造44案）、兩岸關係（4案）。

丁允恭表示，這122案中，有30案是被列為最優先法案，包括為達成行政院長賴清德宣示今年的重大政策「均衡台灣」，財政收支劃分法與行政區劃法均入列；為因應少子化問題，賴清德提出要訂新移民法或入出國及移民法修正案，也列在最優先法案中。

丁允恭說，為拚經濟，最優先法案的前11項都是振興經濟類，如當沖降稅延長3年的證券交易法、為輔導新創事業的公司法大翻修、解決「五缺」缺地問題的科學工業園區設置管理條例修正草案，以及產創條例和都市更新條例修正案等。

他說，外界關切的空污法與礦業法修正草案也列在最優先法案中；還有牽涉年金改革中軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」、為實現轉型正義的政治檔案條例和財團法人法草案等。（編輯：張均懋）1070226

立法院新會期27日將開議，行政院與民進黨立委26日協調新會期優先法案，會中達成共識列出30項最優先法案，包括軍人年改、新移民法、空污法與礦業法等。圖為部分優先法案重點摘要。中央社製表　107年2月26日立法院新會期27日將開議，行政院與民進黨立委26日協調新會期優先法案，會中達成共識列出30項最優先法案，包括軍人年改、新移民法、空污法與礦業法等。圖為部分優先法案重點摘要。中央社製表　107年2月26日

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