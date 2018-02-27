松菸文創園區槍擊 男子攜槍彈高雄投案[更新]

台北市松菸文創園區27日下午又傳槍擊案，一名男子對空擊發兩槍，所幸無人受傷，警方正在現場採證調查。圖為松菸文創大樓。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北市松菸文創園區今天再傳槍響，一名男子對空擊發3槍後逃逸。有毒品前科的22歲郭男今晚8時到高雄市楠梓分局投案，他自白是停車糾紛，北市警方已南下帶回台北偵訊。



松山文創園區今天下午2時52分發生槍響事件，一名男子在大樓外對空擊發3槍後隨即逃逸，幸未造成任何人員傷亡，警方獲報後立即趕往現場調查採證，由於和先前兩次槍擊案類似，警告意味濃厚，不排除和土方利益糾紛有關。



自稱犯下這起槍擊案的郭男於今晚8時到楠梓警分局投案，台北市警察局信義分局立即派員南下了解，預計明天凌晨將郭男帶回台北偵訊，以釐清犯案動機和背後是否有人指使。



由於富邦建設總部位於松菸文化創意園區，去年11月1日首次遭人開槍，同年12月27日信義分局宣布破案；今年1月19日松菸文創園區再度發生槍擊案，警方當天下午在高鐵台南站逮捕開槍的林姓男子。



外界認為這兩起槍擊案可能和土方利益有關。但富邦建設透過新聞稿澄清，所有工程均先發包給大型營造廠擔任總包商，再由總包商將各工程發包給專業下包商配合施作，富邦未涉入各建案土方工程發包過程。



松山文創園區在短短4個月內發生3起槍擊案，引發外界關注。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070227





台北松菸文創園區27日再傳槍響，疑似涉案的郭姓男子晚間攜槍彈向高雄市警察局楠梓分局投案，警方初步偵訊中。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 107年2月27日

松菸文創園區又傳槍擊 4個月內第3起



（中央社記者黃麗芸台北27日電）台北市松菸文創園區今天下午又傳槍擊案，一名男子對空擊發兩槍，所幸無人受傷，警方正在現場採證調查。這已是松菸自去年11月以來迄今的第3起槍擊案，不排除和土方利益有關。



富邦建設總部位於松菸文化創意園區，去年11月1日遭人開槍，同年12月27日台北市警察局信義警分局宣布破案；松菸文創園區今年1月19日竟又再度發生槍擊案，警方當天下午在高鐵台南站逮捕開槍的林姓男子；



外界認為兩起槍擊案和土方利益有關。不過，富邦建設則發布新聞稿指出，所有工程均先發包給大型營造廠擔任總包商，再由總包商將各工程發包予專業下包商配合施作，富邦無涉各建案土方工程發包過程。



不過，才事隔月餘，松山文創園區今天下午約3時許竟又傳出槍響，一名男子在大樓外對空擊發2槍後離去，警方接獲通報後，也趕往現場調查採證，不排除是因土方利益因素所致。（編輯：卞金峰）1070227