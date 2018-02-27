育人政策出爐 賴清德：推津貼與增幼兒園

立法院27日開議，原本預定進行行政院長賴清德（前）報告施政方針並備質詢，但反軍人年改團體闖入立法院，有人墜樓重傷，立法院長蘇嘉全中午宣布散會，賴清德改在3月2日施政報告。中央社記者孫仲達攝 107年2月27日

（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院長賴清德表示，面對少子化問題，政府研擬育人政策，為達民國119年將總生育率提高到1.4人目標，政府將推幼兒照顧津貼外，109年前將增設1200班公立及非營利幼兒園。



立法院今天開議，原本預定進行賴清德報告施政方針並備質詢，但反軍人年改團體闖入立法院，有人墜樓重傷，立法院長蘇嘉全中午宣布散會，賴清德改在3月2日施政報告。



據行政院上午已送達立法院的書面報告，賴清德表示，面對國人高齡化、少子女化及低生育率等現象，已經對國家長遠發展造成不利影響；政府將研擬一套完整的育人、攬才及移民政策，由根本解決問題。



賴清德表示，育人政策方面，為達到119年將總生育率提高到1.4人的目標，政府除將提出新的幼兒照顧津貼以獎勵生育外，也將建構多元托育體系，藉由持續加速教保公共化，在109年前增設1200餘班公立及非營利幼兒園。



他說，透過政策引導，讓私立幼兒園加入政府公共化政策，以減輕家長托育費用負擔，提升幼兒入園率，同時改善私立幼兒園教保服務人員低薪問題，穩定托育服務品質。（編輯：張均懋）1070227