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關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
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反年改成員摔傷 陳菊：遺憾但不能阻擋改革

發稿時間：2018/02/27 16:56

最新更新：2018/02/27 17:32

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zoom in 反年金改革團體成員、退役上校繆德生27日在立法院摔傷；高雄市長陳菊下午接受中央社專訪表示，這是件很遺憾的事，但這不能阻擋改革步伐。中央社記者董俊志攝　107年2月27日反年金改革團體成員、退役上校繆德生27日在立法院摔傷；高雄市長陳菊下午接受中央社專訪表示，這是件很遺憾的事，但這不能阻擋改革步伐。中央社記者董俊志攝　107年2月27日

（中央社記者葉素萍高雄27日電）反年金改革團體成員、退役上校繆德生今天在立法院摔傷；高雄市長陳菊下午接受中央社專訪表示，這是件很遺憾的事，對受傷者，「我們感同身受」，但這不能阻擋改革步伐。

陳菊接受中央社專訪，談到軍人年改，她說，年金如果不改革，後果堪憂。總統蔡英文也可與前任總統一樣，雖然知道問題嚴重性，但選擇不處理，「反正不會在她的任內破產嘛」，但台灣社會選擇蔡總統，一定是高度期許蔡總統帶領社會改革。

陳菊表示，改革當然很困難，會得罪被改革者，但公平社會，不管任何階層，都應受到公平合理的照顧。

她說，從民意調查顯示，大多數台灣社會支持改革，蔡總統知道軍人捍衛國家安全，也非常審慎嚴肅面對軍人年改，軍人年改的部分與一般不一樣，樓地板新台幣3萬8990元也都比公教高，當然所有的改革無法讓所有人都滿意。

高雄市副市長許立明補充表示，今天如果是被警察打，那是國家暴力，有正當性與否問題，但這事件不是國家機器直接外力造成；這起事件，當然令人遺憾，但從以前走街頭的經驗，特別是幹部，有責任把帶出來的人，安全帶回去，「你把人家帶出來，做為幹部，這個真的是你的責任」。（編輯：李明宗）1070227

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