雲門翠堤大樓坍塌14死 建商黑心偷工減料羈押禁見

花蓮檢方偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，查出營造商劉英麟涉嫌無照自行雇工施作並自行監造，且偷工減料導致建築物結構強度不足而坍塌。（花蓮地檢署提供）

（中央社花蓮縣27日電）花蓮檢方偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，查出營造商劉英麟涉嫌無照自行雇工施作並自行監造，大樓鋼筋搭接長度應為2.4公尺，實際卻只有一公尺，偷工減料導致建築物結構強度不足而坍塌。



花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，檢察官多次傳喚雲門翠堤大樓營造商北歌建設負責人劉英麟、設計監造的建築師游德榮、結構計算的陳姓土木技師、室內設計師、供料廠商，反覆對質查出劉英麟違反建築成規，未將工程交付專業營造公司承造，自行雇工施作、監造、購料，以致建築物結構發生重大瑕疵。



王怡仁說，雲門翠堤大樓在地震發生8秒就潰散性破壞，讓「漂亮生活旅店」員工及投宿旅客14人毫無逃生機會，劉英麟建造過程有疏失，今天依涉嫌業務過失致死等罪嫌向法院聲押，法官裁定羈押禁見。



王怡仁指出，雲門翠堤大樓依重量等專業計算，鋼筋搭接長度應為2.4公尺，但從一樓倒塌處取證卻只有一公尺，長度明顯不足，握裹力不夠以致於地震受力後鋼筋分離。



台南市結構工程技師公會常務理事施忠賢說，蓋一棟大樓鋼筋中間必須接續起來，早年鋼筋價格較便宜，都使用搭接法，即數根鋼筋上下重疊、接續起來，再用鍍鋅鐵線綑綁，搭接長度依混凝土強度、鋼筋筋率等計算，非常複雜。



檢察官昨天再度傳喚被告劉英麟、建築師游德榮、陳姓土木技師、阿官火鍋及漂亮生活旅店負責人陳光印及王桂秀，及證人室內設計師、供料廠商等。訊後陳姓土木技師被請回，其於均涉嫌業務過失致死罪等，其中劉英麟對過失情節供述避重就輕，顯有勾串共犯、證人之虞，遭法院羈押禁見。



被告游德榮、陳光印及王桂秀分別經諭知新台幣30萬、50萬、30萬元交保候傳，並限制出境。



王怡仁說，檢方配合拆除程序逐層進行的採樣鑑定，已送實驗室檢測，漂亮生活旅店及阿官火鍋內部牆面是否違法變更而有責任，仍需待實驗室檢測結果出爐，才能確定。



另外，經查劉英麟1998年建造雲門翠堤大樓時，因詐貸及詐購建材近億元，被花蓮地方法院判刑6年。（編輯：方沛清）1070227





花蓮檢方偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，查出營造商偷工減料導致建築物結構強度不足而坍塌，從一樓倒塌處取證鋼筋搭接長度只有一公尺，長度明顯不足。（花蓮地檢署提供）中央社 107年2月27日

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