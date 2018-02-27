/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生衛生紙S9彭淮南
>rss

雲門翠堤大樓坍塌14死 建商黑心偷工減料羈押禁見

發稿時間：2018/02/27 18:02

最新更新：2018/02/27 22:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
花蓮檢方偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，查出營造商劉英麟涉嫌無照自行雇工施作並自行監造，且偷工減料導致建築物結構強度不足而坍塌。（花蓮地檢署提供）花蓮檢方偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，查出營造商劉英麟涉嫌無照自行雇工施作並自行監造，且偷工減料導致建築物結構強度不足而坍塌。（花蓮地檢署提供）

（中央社花蓮縣27日電）花蓮檢方偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，查出營造商劉英麟涉嫌無照自行雇工施作並自行監造，大樓鋼筋搭接長度應為2.4公尺，實際卻只有一公尺，偷工減料導致建築物結構強度不足而坍塌。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，檢察官多次傳喚雲門翠堤大樓營造商北歌建設負責人劉英麟、設計監造的建築師游德榮、結構計算的陳姓土木技師、室內設計師、供料廠商，反覆對質查出劉英麟違反建築成規，未將工程交付專業營造公司承造，自行雇工施作、監造、購料，以致建築物結構發生重大瑕疵。

王怡仁說，雲門翠堤大樓在地震發生8秒就潰散性破壞，讓「漂亮生活旅店」員工及投宿旅客14人毫無逃生機會，劉英麟建造過程有疏失，今天依涉嫌業務過失致死等罪嫌向法院聲押，法官裁定羈押禁見。

王怡仁指出，雲門翠堤大樓依重量等專業計算，鋼筋搭接長度應為2.4公尺，但從一樓倒塌處取證卻只有一公尺，長度明顯不足，握裹力不夠以致於地震受力後鋼筋分離。

台南市結構工程技師公會常務理事施忠賢說，蓋一棟大樓鋼筋中間必須接續起來，早年鋼筋價格較便宜，都使用搭接法，即數根鋼筋上下重疊、接續起來，再用鍍鋅鐵線綑綁，搭接長度依混凝土強度、鋼筋筋率等計算，非常複雜。

檢察官昨天再度傳喚被告劉英麟、建築師游德榮、陳姓土木技師、阿官火鍋及漂亮生活旅店負責人陳光印及王桂秀，及證人室內設計師、供料廠商等。訊後陳姓土木技師被請回，其於均涉嫌業務過失致死罪等，其中劉英麟對過失情節供述避重就輕，顯有勾串共犯、證人之虞，遭法院羈押禁見。

被告游德榮、陳光印及王桂秀分別經諭知新台幣30萬、50萬、30萬元交保候傳，並限制出境。

王怡仁說，檢方配合拆除程序逐層進行的採樣鑑定，已送實驗室檢測，漂亮生活旅店及阿官火鍋內部牆面是否違法變更而有責任，仍需待實驗室檢測結果出爐，才能確定。

另外，經查劉英麟1998年建造雲門翠堤大樓時，因詐貸及詐購建材近億元，被花蓮地方法院判刑6年。（編輯：方沛清）1070227

花蓮檢方偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，查出營造商偷工減料導致建築物結構強度不足而坍塌，從一樓倒塌處取證鋼筋搭接長度只有一公尺，長度明顯不足。（花蓮地檢署提供）中央社　107年2月27日花蓮檢方偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，查出營造商偷工減料導致建築物結構強度不足而坍塌，從一樓倒塌處取證鋼筋搭接長度只有一公尺，長度明顯不足。（花蓮地檢署提供）中央社　107年2月27日

延伸閱讀》花蓮震後推5大策略 賴揆：給國人安全的家

延伸閱讀》921前6樓以上老舊建物強制快篩 3年內完成

延伸閱讀》花蓮大地震 家碎了溫暖的心還在

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP