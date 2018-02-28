蔣中正靈柩遭潑漆 國防部譴責將依法提告

桃園市大溪區慈湖陵寢的前總統蔣中正靈柩，遭民眾潑灑紅漆，署名「FETN－蠻番島嶼社」28日在臉書貼出「青年獨派228行動聲明」以及照片。 （取自FETN－蠻番島嶼社臉書） 中央社記者邱俊欽桃園傳真 107年2月28日

（中央社記者劉麗榮台北28日電）故總統蔣中正棺柩遭潑漆，國防部後備指揮部今天下午指出，將配合警方調查，依法提出毀損罪告訴。以後遇重要或特別節日，將加強警力、人力的安全維護巡管措施。



桃園慈湖陵寢今天發生獨派團體以紅漆潑灑故總統蔣中正棺柩事件，後備指揮部發布新聞稿指出，深表遺憾並嚴正譴責非理性行為。



後指部說，已報請轄區大溪分局三層派出所及桃園憲兵隊到場瞭解、蒐證，依法處理，籲請國人冷靜、理性。目前陵寢暫行停止開放，整理復原中。



後指部進一步指出，針對潑漆人士違法行為，將配合警方調查，並依法提出毀損罪告訴。此外，往後遇重要或特別節日，將加強警力、人力的安全維護巡管措施，並強化管理人員敏感度，杜絕類似情事再發生。（編輯：溫貴香）1070228



蔣中正靈柩遭潑漆 國防部譴責非理性行為



（中央社記者劉麗榮台北28日電）桃園慈湖陵寢被潑漆，國防部發言人陳中吉今天對此表達遺憾，並譴責非理性行為，呼籲各界保持冷靜理性。國防部已報請派出所依法處理，後續會加強巡館。



今天是二二八事件71週年紀念日。桃園市大溪區慈湖陵寢的蔣中正靈柩傳出遭民眾潑紅漆，潑灑者將照片傳到網路上，主張落實轉型正義，因此將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在蔣中正停靈的棺柩上，警方正追查中。



陳中吉上午受訪表示，國防部譴責非理性行為，呼籲社會各界保持冷靜理性，未來將加強巡館，也會考慮管制措施。



陳中吉說，桃園慈湖為公開場所，平時開放民眾參觀，有憲兵駐守，此為突發事件，將進一步研究如何防範類似事件發生。1070228



