/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 繆德生侯友宜228衛生紙
>rss

回首執政高雄12年 陳菊嘆苦命

發稿時間：2018/02/28 15:55

最新更新：2018/02/28 17:18

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

高雄市長陳菊專訪6（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄市長陳菊在高雄執政近12年，年底將屆滿卸任，她接受中央社專訪時，回首投入市長選舉到執政，感嘆一路走來「都很苦命！」

陳菊細數，從2006年以1114票險勝對手後，就身陷選舉官司；上任第3天她才知道，世運主場館必須在2年內興建完成，不然世運會辦不成；2010年尋求連任時，和新潮流視同兄弟的前縣長楊秋興競選，那是她人生的另一個考驗。談到執政12年的眾多挑戰，陳菊有諸多感慨。

她說，投入高雄市長選舉正是民進黨最低迷的時候，競選過程很辛苦，2006年她以1114票險勝國民黨籍候選人黃俊英，卻身陷選舉官司，這場官司讓她治理城市的正當性，幾乎快一年之後才確定。

緊接著面臨舉辦2009年世界運動會的壓力。陳菊說，記得接任高雄市長的第3天，動土興建世運主場館時，才知道須在2年內完成場館興建，時間相當緊迫，如果沒有完成，就會毀約辦不成世運會。

她感嘆當時舉辦世運得不到中央支持，行政院體委會還對市府「官腔官調」，日籍建築師伊東豊雄設計的主場館興建完成後要試燈，體委會竟然反對，讓市府相當錯愕。

世運會的宣傳費用也不足，陳菊說，當時市府想到利用大街小巷穿梭的垃圾車進行隨車廣播宣傳，讓市民知道要舉辦世運，並由她親自錄製宣傳錄音帶。所幸後來世運辦得很成功，帶給高雄光榮感和信心。

zoom in 執政高雄近12年，高雄市長陳菊接受中央社專訪時，回首投入市長選舉到執政，感嘆一路走來「都很苦命！」中央社記者董俊志攝　107年2月28日執政高雄近12年，高雄市長陳菊接受中央社專訪時，回首投入市長選舉到執政，感嘆一路走來「都很苦命！」中央社記者董俊志攝　107年2月28日

2010年陳菊爭取市長連任，當時同屬新潮流系，原本和她情同兄弟的高雄縣長楊秋興，也爭取黨內提名，爭取失利後脫離民進黨，以無黨身分參選高雄市長；那是她人生的另一個考驗。

與楊秋興競選的傷心往事，陳菊不願多談，她以「往事如煙」帶過；不過她表示，當年和楊秋興、國民黨候選人黃昭順3人參選，最後她的票數，比2名對手票數相加後，還多出8萬多票。

陳菊說，當年來到高雄市政府，是民進黨最落寞、最低迷的時刻；從政快50年，只參選過國大代表和高雄市長2個職務，她這一生幾乎都在為人抬轎，如果外界問她的專長是什麼？答案就是「很會助選」。（編輯：羅曉荷／許雅靜）1070228

延伸閱讀》許銘春出任勞動部長 陳菊：我沒主動推薦

延伸閱讀》統籌分配稅比北市少百億 陳菊力爭北高一致

延伸閱讀》看更多陳菊專訪

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 陳菊高雄
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP