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提韓國電影計程車司機 總統鼓勵轉型正義創作

發稿時間：2018/02/28 16:19

最新更新：2018/02/28 16:39

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二二八事件71週年中樞紀念儀式暨紀念活動28日下午在二二八和平紀念公園舉行，總統蔡英文出席致詞。中央社記者謝佳璋攝　107年2月28日二二八事件71週年中樞紀念儀式暨紀念活動28日下午在二二八和平紀念公園舉行，總統蔡英文出席致詞。中央社記者謝佳璋攝　107年2月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天舉韓國電影「我只是個計程車司機」為例指出，期待文化部長鄭麗君透過政策，鼓勵更多以轉型正義為題材的戲劇、電影和各種創作，把台灣的故事說給全世界聽。

蔡總統今天出席在二二八和平紀念公園舉辦的「二二八71週年中樞紀念儀式」，她致詞提到，今年的二二八有個特別意涵，這是「促進轉型正義條例」通過後，第一個二二八紀念日。

蔡總統說，這條路走得艱辛漫長，她還記得，去年此時，她在這裡向前國史館長張炎憲的家人以及全體國人承諾，會承接張炎憲來不及完成的事，往前跨出一步。

蔡總統表示，促轉條例已完成立法，等待即將結束，轉型正義將在這塊土地上推動，「這就是政黨輪替的價值」。

她提到，過去一年，在國家檔案局、中研院和二二八基金會的努力下，政府檔案中找到1000多名可能的受難者；接下來會主動逐一調查比對，給予最大的澄清跟歷史真相。該給予賠償的、以及該回復的名譽，政府都會用最大的誠意，盡全力去做。

蔡總統提到，隨著促轉條例通過，促轉會將會在近期正式掛牌運作。她期許未來的促轉會要盡全力清查政治檔案。讓檔案重見天日，讓歷史自己說話。

她說，不只是國家檔案徵集、整理和開放，政黨以及附隨組織的檔案，也關係到過去威權時代的運作，她期許促轉會也應該盡全力蒐集。「那些被認定是政黨附隨組織的檔案，如果被有心人士刻意湮滅，必須負起法律責任」。

蔡總統並期許，未來的促轉會在最短時間內組成國家轉型正義報告撰寫團隊。世界上已經有許多國家有類似的真相調查報告，她期許台灣版的轉型正義真相調查，必須達到國際的標準。

蔡總統說，在這份報告裡面，她希望以專書或是專章形式，將二二八真相和責任歸屬，清清楚楚交代；威權時期司法判決，若經調查有不公平的地方，也必須為受難者建立平反機制。

蔡總統指出，針對威權時期加害體系，進行制度性地檢討，並且提出總結建議，是真相調查報告的存在目的。她期許，透過轉型正義，台灣蛻變成一個更自由、更民主、更有人權的國家。

蔡總統強調，這些調查與檢討，「將會給現在、以及未來的政府劃下一道明確的紅線」。超過紅線的錯誤，絕對是不能再犯。記取歷史教訓，就是轉型正義最大的意義。

蔡總統提到，日前她在臉書推薦客家電視台製作，以二二八事件為背景的戲劇「少了一個之後」；二二八事件後，很多家庭都遭受到少了一個人、甚至少了幾個人的痛苦。一個家庭突然少一個人，真相不明，又無處申冤，這是何等的悲痛。

影片來源：客家電視 HakkaTV YouTube頻道

她說，可以想像，活下來的人必須走過漫長的調整過程。一個家庭是如此，又何況是整個台灣社會，失去了一個世代的菁英?

蔡總統強調，「假裝沒有傷痛不會讓傷痛消失」，唯有積極面對才能有重新開始的機會。這就是為什麼台灣必須做轉型正義的原因。「不要讓悲痛的過去成為我們現在分裂的原因。我們需要積極的實際作為，來平復台灣社會的集體傷痕」。

她提到，去年韓國電影「我只是個計程車司機」，不僅重現歷史，故事也講得很動人。透過影像，讓大眾再一次記得光州事件的傷痛，也讓全世界都看到韓國對威權時代的反省。

蔡總統期待，在座的文化部長鄭麗君能夠透過政策，鼓勵更多以轉型正義為題材的戲劇、電影和各種創作，把屬於台灣的故事，說給台灣人聽、說給全世界聽，讓全世界看見台灣對民主、自由和人權的愛護和珍惜。

她期許，未來，當世界提到台灣奇蹟的時候，將不是只是經濟發展和民主化，還會有轉型正義的成功經驗。

最後，蔡總統說，去年11月，花蓮二二八事件受難者張七郎的家屬，取回當年張七郎開業使用的「仁壽醫院」牌匾。當年舉行張七郎父子3人告別禮拜的鳳林教會，還特地安排了一場感人的歸還典禮。

蔡總統又說，牌匾找回來了。這象徵著，台灣人在二二八事件當中，失去的正義、尊嚴和希望，也必定能夠找回來。台灣世世代代將會永遠記得前輩們的勇氣，屬於台灣的轉型正義也已經開始，這條路一定會有一些波折會有一些阻礙，但台灣必將走向和解，走向團結。（編輯：李信寬）1070228

影片來源：車庫娛樂 YouTube頻道

延伸閱讀》總統：附隨組織檔案被湮滅 要負法律責任

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