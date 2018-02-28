侯友宜宣布辭副市長 要選新北市長

新北市副市長侯友宜（圖）28日透過臉書發布貼文表示，已向市長朱立倫請辭，將投入國民黨內新北市長初選。（檔案照片）中央社 107年2月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市副市長侯友宜宣布辭職，角逐中國國民黨下屆新北市長黨內初選。市府發言人新聞局長張其強說，侯友宜已向市長朱立倫請辭，即日起請假，准辭時間由朱立倫會再向大家宣布。



有意參選下屆新北市長的副市長侯友宜，今天宣布請辭副市長，並在臉書證實要參加新北市長選舉國民黨內初選。他在臉書上表示，平靜的陪家人過了一個年，現在只有一個念頭「責無旁貸」。



侯友宜今天下午3時20分，與秘書走進市府記者室，與媒體打招呼並握手致意，他離開前無預警向大家說，「我已經辭職了！」讓在場媒體大吃一驚。



記者隨後追趕出去詢問，侯友宜卻笑而不答，只強調會在臉書說明，明日上午10時也會召開記者會。他隨後在3時30分於臉書貼文宣布辭職參選事宜。



侯友宜說，決定參選新北市長，已經向市長朱立倫正式請辭，準備參加國民黨的黨內初選。他表示，明天上午10時會在一家餐廳舉行記者會，向外界說明。侯友宜隨即回到市府18樓辦公室，閉門開會。



市府發言人新聞局長張其強表示，副市長侯友宜已向市長朱立倫請辭，並即日起請假，准辭時間尊重市長決定，明天是請假、自費租用場地。



市府人事作業單位人員說，副市長相關的請辭、接任等人令作業，必須由長官交辦，一切等候上級指示辦理行政作業，相關發言與人選由長官宣布，目前並未接獲通知辦理相關人事作業。（編輯：李亨山）1070228



侯友宜宣布辭職 角逐新北市長黨內初選



（中央社記者黃旭昇新北28日電）有意參選下屆新北市長的新北市副市長侯友宜，今天下午宣布辭職。侯友宜除了在市府記者室親口向記者宣布，也在自己臉書宣布辭職，證實將參加中國國民黨新北市長黨內初選。



侯友宜在臉書上表示，平靜的陪家人過了一個年，現在只有一個念頭「責無旁貸」。他說，決定參選新北市長，已經向市長朱立倫正式請辭，準備參加國民黨的黨內初選。



侯友宜表示，擔任新北市副市長7年以來，他學習很多，希望能再為這個城市做得更多，能夠繼續為台灣這塊土地打拚，這份心情，從他當警察第一天開始，從沒變過。



侯友宜說，他會陸續提出對建設新北市的一些想法，更會聽取各方建議，在既有的基礎上，讓新北市成為一個不斷進步的城市，一個人民心中的好所在。



「這是我人生中的第一場選舉，我知道自己為何而戰」，他表示，為了讓新北市民生活過得更好，「我要告訴所有支持我的朋友，我會努力，全力以赴。」





平靜的陪家人過了一個年，現在，我只有一個念頭：責無旁貸。很多朋友都關心我是不是會參選新北市長。我今天要告訴所有關心我的朋友，是的，我決定參選新北市長。我已經向朱立倫市長正式請辭，準備參加國民黨的黨內初選。擔任新北市副市長七年以來，我... 由侯友宜貼上了 2018年2月27日





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