衛生紙喊漲 施俊吉：極可能是人為哄抬

衛生紙喊漲，行政院發言人徐國勇1日表示，他上午指派發言人室秘書到各賣場訪查拍照，發現衛生紙供應無虞，而且價格平穩，「衛生紙整個搶購的狀況已經平息下來」。（行政院提供）中央社記者顧荃傳真 107年3月1日

（中央社記者顧荃台北1日電）衛生紙價格喊漲，行政院副院長施俊吉今天表示，國內衛生紙製造商僅3家，這次衛生紙的漲價傳聞，非常有可能是人為哄抬跟聯合漲價，若是如此，公平會與消保處一定會依法處理。



國際紙漿價格續漲，國內家用紙品業者因成本壓力喊漲，引發民眾搶購衛生紙。行政院長賴清德上午在行政院會聽取中央銀行、國發會和經濟部的「物價相關研析」報告，並裁示相關單位全力穩定供需，防止人為操縱，絕不允許聯合哄抬物價的不法行為。



施俊吉上午出席行政院院會後記者會時表示，行政院的物價穩定小組會注意重要民生物資價格走勢，如果有大波動時，會去了解有沒有人為哄抬跟聯合漲價的可能性，這次衛生紙的漲價傳聞，非常有可能是這樣。



施俊吉說，台灣的衛生紙共有3家製造商，就是所謂的「寡占廠商」，價格競爭非常激烈，任何一家想抬價，銷售量一定減少，所以會有很強的誘因想招呼其他業者聯合漲價，這次很可能是業者透過媒體傳遞將漲價訊息，造成民眾的預期跟搶購心理。若業者有聯合漲價行為或是哄抬物價，公平會與消保處一定會依法處理。



農委會副主委陳吉仲指出，國際原物料價格上漲時，國內廠商會跟著漲價，但原料價格下跌，廠商不會跟著降價，所以紙漿是否漲價，不是現在跟去年比，而是要長期來看，5年前紙漿進口價格平均每公斤新台幣75元，4年前，也就是2014年，下跌到45元，一路維持到現在，今年1月平均維持在43元。因此基本而言，價格是下跌的。



公平會主委黃美瑛說，衛生紙業者有沒有透過媒體傳遞訊息，導致有聯合行為的合議，「大家勇敢地一起漲」，目前正在密集調查中；她並澄清公平會的職掌業務，表示日前說衛生紙3月中旬才會漲價，是消保處說的，並非公平會。



行政院發言人徐國勇則緩頰表示，「現在絕對不會漲價，不能夠反面解釋以後一定會漲價，搞不好會降價也不一定」。加上國際紙漿是用美元計價，但與新台幣升值相抵銷後，會漲多少，這才是真正要去了解的。



中央銀行總裁楊金龍說，央行會審慎採取適當貨幣政策維持物價穩定，主計處預測今年消費者物價指數（CPI）年增率1.21%，主要國際機構則預測台灣CPI漲幅介於0.88%到1.3%之間，國內的通膨狀況非常穩定。（編輯：李信寬）1070301





行政院1日舉行院會，副院長施俊吉（中）在會後與中央銀行總裁楊金龍（左）、公平會主委黃美瑛（右）等人出席會後記者會表示，目前國內衛生紙供貨無虞、價格平穩，呼籲國人不必恐慌搶購、囤貨。中央社記者徐肇昌攝 107年3月1日

延伸閱讀》衛生紙漲價之亂 消基會：齊漲不合理



延伸閱讀》衛生紙缺貨改善 公平會開始約談業者



延伸閱讀》衛生紙貨到就上 量販通路：不會買不到