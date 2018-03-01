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陸惠台31條 陸委會：是否淪於口惠觀察中

發稿時間：2018/03/01 17:27

最新更新：2018/03/01 18:34

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陸委會副主委邱垂正1日表示，陸方提出的惠台31條措施並無法律效力，陸委會持續關注落實情況。中央社記者翟思嘉攝　107年3月1日陸委會副主委邱垂正1日表示，陸方提出的惠台31條措施並無法律效力，陸委會持續關注落實情況。中央社記者翟思嘉攝　107年3月1日

（中央社記者翟思嘉台北1日電）中國大陸昨天提出31條「惠台措施」，陸委會今天表示，陸方提出的措施沒有具體實施細則與辦法，政府會持續觀察，是否會與過去陸方所提措施一樣，淪為部分台商口中的「口惠」。

中國國務院台灣事務辦公室2月28日藉由例行記者會主動宣布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，措施共31條，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展。

對此，行政院大陸委員會副主任委員邱垂正在陸委會例行記者會上表示，這次陸方提出的31條措施是屬於中國國務院所頒布的政策性宣示，並無法律位階效力，陸委會將觀察未來陸方將以何種方式落實相關內容及法制化程度，及大陸地方政府能否確實執行。

邱垂正指出，目前陸方這次提出的措施還沒有具體實施細則與辦法，若沒有具體實施細則與辦法，就可能跟過去以往陸方提出的措施，最終淪為部分在陸台商口中「口惠而實不至」的心理戰、文宣戰。

他表示，兩岸自2008年至今已簽署23項協議，生效21項，上述協議目前尚未能確實履行，雙邊協商達成的協議尚且如此，何況單方公布的不具法律效力政策性文件，31條惠台措施實際成效有待觀察。

陸委會將與各部會進一步檢視陸方所提措施，並釐清與中華民國法規或兩岸現有協議有無衝突之處。

邱垂正說，要確實保障兩岸人民權益，還應透過雙邊協商，才能互利互惠，若以利益換取政治認同，或延續過去「以民逼官」、「以商圍政」的老路，無助兩岸關係改善與良性互動。

他表示，任何涉及兩岸人民權益與福祉的措施非單方所能決定，為了兩岸人民權益與福祉，台灣其實從未關閉兩岸協商大門。（編輯：朱建陵）1070301

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