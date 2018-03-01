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北市龍江路火警1死7傷 不滿室友太吵縱火[更新]

發稿時間：2018/03/01 09:06

最新更新：2018/03/01 12:01

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北市龍江路一處7層樓住宅1日凌晨疑遭縱火，造成1死7傷。 中央社記者林廷軍攝 107年3月1日北市龍江路一處7層樓住宅1日凌晨疑遭縱火，造成1死7傷。 中央社記者林廷軍攝 107年3月1日

（中央社記者黃麗芸台北1日電）台北市中山區龍江路一處民宅今天凌晨發生火警，造成1死7傷。根據警方初步調查，起因為59歲張姓男子和同層室友38歲李姓男子，因故起爭執，便買汽油回住處縱火，目前仍在偵訊中。

台北市消防局今天凌晨1時47分獲報，龍江路一棟7層樓建物的2樓發生火警，立即派出消防車輛18輛、救護車輛7輛及消防人員74名前往救援，火勢於凌晨2時23分撲滅，二樓現場為木板隔間成的5間雅房，燃燒面積約50平方公尺。

火警現場共疏散13男、13女，並救出6男、8女，但不幸仍造成1死、7傷。

其中，死者為2樓發現的54歲謝姓女子；另7名傷者則分別為2樓救出的李男、59歲譚女，還有6樓救出的62歲黃男、55歲胡男，以及7樓救出的90歲王女、69歲王男、67歲王女，都意識清楚，送醫救治。

zoom in 台北市龍江路與興安街口一棟公寓2樓隔間出租套房1日凌晨發生火警，造成1死7傷。 中央社記者王飛華攝 107年3月1日台北市龍江路與興安街口一棟公寓2樓隔間出租套房1日凌晨發生火警，造成1死7傷。 中央社記者王飛華攝 107年3月1日

警方調查，事發地點1樓為牛排館，店家老闆向房東承租2樓作為員工宿舍使用，但因受友人之託，便將其中一間出租給擔任清潔工的張男居住。

警方表示，有現場傷者指這起火警是人為縱火造成，循線追查掌握到有竊盜前科的張男涉案，經調閱周邊監視器畫面發現，張男是在今天凌晨騎腳踏車外出買汽油回住處縱火。

警方已於上午8時將張男查緝到案，初步了解，張男稱因要早起打掃，但同層室友李男長期晚睡且吵雜，兩人為此長期有糾紛，李男今天凌晨又吵到讓他無法入睡，雙方起口角爭執，李男又對他動手，才外出購買汽油縱火。

目前警方仍在進行偵訊中，張男訊後將依公共危險罪和殺人罪嫌送辦。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070301

延伸閱讀》苗栗民宅日前遭縱火 監視器影像認出屋主弟弟涉案

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