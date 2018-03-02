總統台灣燈會點燈 祈福卡寫下氣象萬千

2018台灣燈會點燈儀式，2日在現場民眾的倒數聲中，由總統蔡英文（中）、交通部長賀陳旦（左）、嘉義縣長張花冠（右）共同觸摸雷射水晶球，為主燈「忠義天成」開燈。中央社記者黃國芳攝 107年3月2日

（中央社記者黃國芳、江俊亮嘉義縣2日電）2018台灣燈會在嘉義縣舉行，今晚由總統蔡英文點亮主燈「忠義天成」，總統並在祈福卡寫下「燈會抵嘉、氣象萬千」8字。



台灣燈會點燈儀式，在現場民眾的倒數聲中，由蔡總統、交通部長賀陳旦、嘉義縣長張花冠共同觸摸雷射水晶球共同為主燈「忠義天成」開燈，瞬間點亮璀燦奪目的主燈，讓眾多到場賞燈遊客驚呼連連。



蔡總統致詞表示，今天是元宵節，可以說是過年的最後一天，也是新年後的第一個節日，今年台灣燈會在嘉義舉行，是時間最長、規模最大、也是最特別的燈會。



總統提及今年燈會有一個很有趣的現象，她看到許多人拿著手機，好像在找什麼東西，後來才知道大家是在抓燈會限定的、稀有的「寶可夢」。



總統指出，今年燈會手機不僅可以抓寶，更重要是引進行動支付概念，因此今年燈會購買東西，用手機就可以付款，這也是政府這幾年不斷努力的方向。她呼籲還沒有體驗過行動支付的鄉親，可以一起來跟上時代的潮流。



總統說，她也注意到燈會現場有許多來自海外的朋友，因此她要借這個機會幫嘉義縣打個廣告，邀請海內外民眾參觀燈會之餘，也可以到東石、布袋海邊、上阿里山，或到太平雲梯走一走，體驗一下「燈會抵嘉、氣象萬千」的感受。



總統說，嘉義縣在歷屆縣長的努力下，特別是陳明文前縣長及現在的張花冠縣長的帶領下，有許多進步與改變。今年燈會選在這裡的最重要原因，是希望全國人民，可以一起來到這裡，感受嘉義越來越進步、越來越美麗。包括行政院政務委員張景森、監察院長張博雅、立委陳明文、蔡易餘及李俊俋都出席今晚活動。



張花冠致詞表示，這次燈會是史上面積最大，所有燈區約50公頃，且打破平面型的傳統燈會模式，第一次用水、陸、空360度全方位展現嘉義之美。





她說，今年台灣燈會結合觀光、科技、文化及藝術，是一場突破傳統的「智慧型」燈會。燈會開園時間平日下午2時至晚上10時30分，假日（包含9日）從上午10時至晚上11時，燈會活動將持續至11日。



台灣燈會主燈「忠義天成」造型，以原住民孩童笑顏，以及忠義相伴的台灣犬佇立在阿里山雲海山巔設計；主燈與副燈「台灣幸福驛站」、「朝日合鳴」，以及創意燈區、國際友誼燈區、日出曙光燈區等今晚一起點亮。（編輯：孫承武）1070302





2018台灣燈會在嘉義縣舉行，2日晚間由總統蔡英文（左2）為主燈「忠義天成」開燈，並在祈福卡寫下「燈會抵嘉、氣象萬千」8字。中央社記者黃國芳攝 107年3月2日

2018台灣燈會在嘉義，2日元宵節晚間由總統蔡英文點亮主燈宣告燈會正式開幕，各燈區湧入大批遊客賞燈。中央社記者黃國芳攝 107年3月2日

2018台灣燈會在嘉義，2日元宵節晚間正式開幕，吸引大批遊客湧入各燈區欣賞五彩繽紛、造型搶眼的各式花燈。中央社記者黃國芳攝 107年3月2日

延伸閱讀》專題／台灣燈會宗教大熔爐 嘉義方舟滿載希望



延伸閱讀》焊鐵匠變花燈達人 更生人逆風飛翔