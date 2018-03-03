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美課鋼鋁重稅 WTO罕見警告可能爆貿易戰

發稿時間：2018/03/03 15:56

最新更新：2018/03/03 17:00

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美國總統川普計劃對進口鋼鋁課徵高關稅，引發各國關切，川普2日更以挑釁的態度表示，貿易戰是有利的，而且容易取勝。（中央社檔案照片）美國總統川普計劃對進口鋼鋁課徵高關稅，引發各國關切，川普2日更以挑釁的態度表示，貿易戰是有利的，而且容易取勝。（中央社檔案照片）

（中央社日內瓦2日綜合外電報導）美國總統川普計劃對進口鋼鋁課徵高關稅，世界貿易組織（WTO）祕書長阿茲維多今天表達關切，並警告此舉可能引爆貿易戰。WTO干預會員國貿易政策的舉動極為罕見。

路透社報導，阿茲維多（Roberto Azevedo）在WTO發表的簡短聲明中指出：「WTO顯然相當關切美國宣布對鋼鋁課徵關稅的計畫。從各方初步反應看來，確實存在衝突升高的可能性。」

「無人可從貿易戰中得利。WTO將密切關注事態發展。」

川普今天以挑釁的態度表示，貿易戰是有利的，而且容易取勝。他1日宣布，計劃對進口鋼材課徵25%關稅，鋁材課徵10%關稅，引發全球抨擊和股市重挫。

一個WTO委員會去年6月批評川普課徵重關稅的計畫。川普本週證實他有意繼續實行這項計畫後，也引來國際反彈聲浪。

阿茲維多曾擔任巴西貿易談判代表。他向來外交手腕極佳，避免批評任何WTO會員國或地區，他表示，會員是否援引任何WTO法規和爭端解決機制來解決貿易問題，由他們自行決定。

但外界將川普的課徵關稅計畫廣泛視為對WTO機制的潛在威脅，因為它們奠基於「國家安全」的主張上，而這個領域被豁免於WTO法規之外。（譯者：陳妍君/核稿：徐崇哲）1070303

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