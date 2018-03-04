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花蓮舊遠百震成危樓 預計2週拆完

發稿時間：2018/03/04 14:05

最新更新：2018/03/04 14:43

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花蓮強震導致花蓮舊遠百大樓損毀嚴重，外牆剝落，一樓柱子龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，鐵捲門也扭曲變形；花蓮縣政府要求遠東集團儘速拆除危樓，遠東集團4日開拆，預計兩週拆完。中央社記者李先鳳攝　107年3月4日花蓮強震導致花蓮舊遠百大樓損毀嚴重，外牆剝落，一樓柱子龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，鐵捲門也扭曲變形；花蓮縣政府要求遠東集團儘速拆除危樓，遠東集團4日開拆，預計兩週拆完。中央社記者李先鳳攝　107年3月4日

（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）花蓮強震導致花蓮舊遠百大樓損毀嚴重，居民憂心安危連署要求拆除。花蓮縣政府上月中旬發文要求遠東集團儘速拆除危樓，遠東集團今天開拆，縣府舉行拆工祭典，預計2週拆完。

花蓮縣長傅崐萁表示，0206花蓮大地震救援、救災工作也告一段落，對於市中心舊遠百危樓，今天啟動拆除，感謝國人對花蓮的關心，也感謝前總統馬英九在此時刻來到花蓮太魯閣、七星潭與市區觀光，宣告花蓮不僅美麗，也很安全，可來到這美麗的城市遊覽。

zoom in 花蓮強震，花蓮市中心的舊遠東百貨大樓外牆剝落、露出鋼筋，周邊商家的柱子上貼滿抗議標語。（中央社檔案照片）花蓮強震，花蓮市中心的舊遠東百貨大樓外牆剝落、露出鋼筋，周邊商家的柱子上貼滿抗議標語。（中央社檔案照片）

位於花蓮市中心的遠東百貨舊大樓西元1991年2月開幕，這棟有地下停車場、樓高12層大樓是老花蓮人的回憶；1999年九二一地震發生後因結構不穩，大樓還經鋼梁補強結構；2009年10月百貨公司遷至目前和平路新址。

舊遠百大樓受強震影響，外牆剝落，1樓柱子龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，鐵捲門也扭曲變形，附近居民憂心忡忡，在周邊張貼「我不要被壓死」等標語，要求拆除大樓。縣政府也會同台灣省土木技師公會鑑定為危樓，並限期1個月內拆除。

拆除工程人員說，大樓因位於市區，拆除工法將由上而下，在大樓中央打穿兩個深井工作面，再將頂樓逐樓拆除的廢土石、混凝土塊往內深井滑落到1樓，砂石車再至1樓清運，不會影響道路交通。（編輯：唐聲揚）1070304

位於花蓮市中心的遠東百貨舊大樓，受強震影響成危樓，居民憂心安危；花蓮縣政府發文要求遠東集團儘速拆除，花蓮縣政府4日舉行拆工祭典，啟動拆除。中央社記者李先鳳攝　107年3月4日位於花蓮市中心的遠東百貨舊大樓，受強震影響成危樓，居民憂心安危；花蓮縣政府發文要求遠東集團儘速拆除，花蓮縣政府4日舉行拆工祭典，啟動拆除。中央社記者李先鳳攝　107年3月4日
花蓮強震導致花蓮舊遠百大樓損毀嚴重，居民憂心安危連署要求拆除，花蓮縣政府也發文要求遠東集團儘速拆除危樓；遠東集團4日開拆，預計兩週拆完。中央社記者李先鳳攝　107年3月4日花蓮強震導致花蓮舊遠百大樓損毀嚴重，居民憂心安危連署要求拆除，花蓮縣政府也發文要求遠東集團儘速拆除危樓；遠東集團4日開拆，預計兩週拆完。中央社記者李先鳳攝　107年3月4日

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