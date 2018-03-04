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美課鋼鋁重稅全球反彈 政院：台不放棄WTO權利

發稿時間：2018/03/04 14:47

最新更新：2018/03/04 15:38

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美國將對進口鋼鋁產品課徵高關稅。政務委員鄧振中4日表示，將密切關注美國的下一步。（中央社檔案照片） 美國將對進口鋼鋁產品課徵高關稅。政務委員鄧振中4日表示，將密切關注美國的下一步。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北4日電）美國總統川普宣布，將對進口鋼鋁產品課徵高關稅，政務委員鄧振中今天表示，將密切關注川普日後可能宣布的具體作法，若損及台灣利益，會先雙邊協商，但不會放棄WTO架構下的任何權利。

身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表的鄧振中告訴中央社記者，目前還不清楚美國的正式作法，川普雖宣布將調高鋼鋁關稅，但是否對所有的進口鋼鋁全面實施、有沒有例外商品，現在都還不明朗，加上近日美國也有業者反彈，因此還是要等美國的實際措施出爐後，才能評估接下來的因應作為。

鄧振中表示，台灣有鋼品出口到美國，若是全面加稅，屆時也可能受影響，政府將密切關注美國的下一步，若損及台灣利益，會先採取協商方式，找出最不影響雙邊貿易的方法，但也不會放棄任何WTO架構下的權利。

川普在美東時間1日宣布，將對進口美國的鋼鐵製品加徵25%關稅，對進口鋁製品則課稅10%，以保護美國本土製造商；此舉幾近逼使美國的貿易夥伴採取報復手段，並擬向世界貿易組織（WTO）投訴貿易糾紛。

在川普宣布將調高鋼鋁關稅後，歐洲聯盟（European Union）也大動作回應，宣布準備對摩托車商哈雷大衛森（Harley-Davidson）、酒商波本（Bourbon）、Levi's牛仔褲等美國產品採取反制手段。

中國則表示，可能採取「必要措施」以保護出口商，並已針對美國進口的高粱發動反傾銷調查，還點名可能鎖定美國大豆作為報復對象。（編輯：林淑媛）1070304

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