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台北燈節閉幕 蘇打綠阿龔拉中提琴相挺[影]

發稿時間：2018/03/04 20:08

最新更新：2018/03/04 21:19

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2018台北燈節4日晚間舉行閉幕典禮，特別邀請樂團「蘇打綠」團員阿龔帶來中提琴演奏。中央社記者張皓安攝　107年3月4日2018台北燈節4日晚間舉行閉幕典禮，特別邀請樂團「蘇打綠」團員阿龔帶來中提琴演奏。中央社記者張皓安攝　107年3月4日

（中央社記者梁珮綺台北4日電）為期9天的台北燈節今晚在蘇打綠「阿龔」的中提琴樂聲與歌舞秀中落幕，台北市副市長陳景峻表示，今年共有350萬人次湧入、網路瀏覽則有102萬人次。

台北燈節藝術統籌為蘇打綠樂團團長阿福，團員阿龔義氣相挺閉幕式，到場演奏「拾穗行歌」、「台北的天氣很爛」，現場吸引數千名民眾駐足聆聽，在悠揚的中提琴樂聲下如癡如醉。

陳景峻致詞表示，今年台北燈節用「節省的經費帶給大家滿滿祝福」，笑說最大不同是採用雙主場，西門紅樓展出主燈「幸福魔力狗」，北門廣場則展示世大運聖火台，而台北市政府的高效率與高執行率，與藝術工作夥伴將台北燈節完美呈現。

陳景峻也頒發獎座給設計各區花燈的藝術家、贊助單位代表、協力單位代表、宮廟燈區代表，表達謝意。

2018台北燈節為期9天，4日晚間舉行閉幕典禮，燈節最後一天，也吸引許多民眾到場欣賞主燈「幸福魔力狗」燈光秀。中央社記者張皓安攝　107年3月4日2018台北燈節為期9天，4日晚間舉行閉幕典禮，燈節最後一天，也吸引許多民眾到場欣賞主燈「幸福魔力狗」燈光秀。中央社記者張皓安攝　107年3月4日

隨後，台北燈節在「狗來福旺照滿城」歌舞秀中劃下句點。

台北燈節從中華路一段至西門町、西本願寺共設計9大燈區，展出逾千盞花燈、演出百場活動。

台北市長柯文哲今天上午受訪時表示，今年台北燈節表現「四平八穩」，但是是在短時間內緊急總動員，把緊急應變部分算入後，要給予高分，他也說，自世大運後，他對市府團隊信心滿滿。（編輯：張銘坤）1070304

台北燈節限時快閃

龔鈺祺 Kung,Yu-Chi 貼上了 2018年3月4日



2018台北燈節展期9天，4日晚間舉行閉幕典禮，台北市副市長陳景峻出席致詞，感謝市民及贊助廠商的協助。中央社記者張皓安攝　107年3月4日2018台北燈節展期9天，4日晚間舉行閉幕典禮，台北市副市長陳景峻出席致詞，感謝市民及贊助廠商的協助。中央社記者張皓安攝　107年3月4日
2018台北燈節為期9天，4日晚間舉行閉幕典禮，燈節最後一天，吸引許多民眾到場欣賞主燈「幸福魔力狗」燈光秀，紛紛拿起手機記錄留念。中央社記者張皓安攝　107年3月4日2018台北燈節為期9天，4日晚間舉行閉幕典禮，燈節最後一天，吸引許多民眾到場欣賞主燈「幸福魔力狗」燈光秀，紛紛拿起手機記錄留念。中央社記者張皓安攝　107年3月4日
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