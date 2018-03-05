休市菜價崩 北農總經理吳音寧祭4招因應

台北果菜市場5日起休市3天，各界憂蔬菜供過於求恐價跌。北農公司總經理吳音寧5日表示，8日交易將推比照春節前加強作業模式等4項措施因應。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北果菜市場今起又休市3天，各界憂蔬菜供過於求恐價跌。北農公司總經理吳音寧今晚表示，上週起就和同仁戮力平穩菜價，8日交易將推比照春節前加強作業模式等4項措施因應。
台北果菜批發市場2月24日至26日連休3天，造成開市供過於求菜價大幅下跌，緊接著今起又再休市3天。農委會為防止菜價再跌，推出5大措施因應，並行文各地方政府建議未來不要再連休3天。
外界質疑神隱的吳音寧今天晚間則透過新聞稿表示，自己自2月27日起就和公司全體同仁為因應休市情形而努力備戰，務求菜價平穩。
她也指出，對於3月5、6、7日連3天休市後的交易，北農已採取4項措施因應，包括比照春節前加強作業模式，現場人員全部停止輪休，積極投入拍賣交易作業，務必將供應貨品順利銷售。
其次，加強廣播宣導及電話聯繫大消費戶，開市當天來場增加採購量；以及籲請各主要供應單位分散市場供貨，並請農友機動調整供應其他通路；最後，調整現場卸貨場地及擬妥交通疏散方案，使貨源快速集散、貨暢其流。
吳音寧也針對北農在春節前後蔬菜交易情形進行說明，由於全台蔬菜產區今年1月底至2月中旬受大陸冷氣團南下影響，低溫使得蔬菜生長遲緩且量減，導致春節前5天的日平均交易量僅2224公噸、平均單價為新台幣28.35元/公斤。
相較去年春節同期的2645公噸、23.5元/公斤，減少421公噸、減幅16%。
她說，2月16日（農曆正月初一）起，全台各蔬菜產地氣溫明顯回升且陽光充足，蔬菜生長快速，造成在連休3天後的2月27日蔬菜到貨量激增達3000公噸，較休市前增加38%。
同時，其他批發市場也相對增加，例如板橋市場增加95%、桃園市場增加70%、台中市場增加32%。
吳音寧表示，2月27日當天雖已有相關準備，但到貨量遠超乎預期，市場作業同仁倍極辛勞也傾全力銷售，當天從凌晨3時30分起交易至中午，才將全部貨件銷售完畢，平均價格為21.55元/公斤。（編輯：張銘坤）1070305
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