前高雄市議長陳田錨家中辭世 享壽90歲

前高雄市議長陳田錨7日下午在高雄家中辭世，享壽90歲。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄7日電）前高雄市議長陳田錨今天下午在高雄家中辭世，享壽90歲，他的兒子、欣高石油氣公司總經理陳建東晚間證實這項消息，並表示心情相當難過。



陳田錨生於1928年，出身高雄陳中和家族，父親陳啟清是高雄市前市長陳啟川胞弟。



國民黨籍的陳田錨曾任高雄市在省轄市時期的第4屆到第7屆的市議員，並於第7屆擔任議長。高雄市改制為直轄市後，又再度獲選為高雄市議員並連任了4屆議長，創下高雄市議會任期最長的議長。



陳田錨在高雄政壇藍綠關係良好，家中經常有政壇人士登門請益，民進黨立委趙天麟今年過年期間也前往拜訪請益。（編輯：黃瑞弘）1070307



昔日南霸天 高雄議會只有陳田錨派



（中央社記者王淑芬高雄7日電）前高雄市議會議長陳田錨在高雄市議會有超過30年的資歷、光是議長任期就5屆逾20年，陳田錨奠定了他在高雄市政壇的地位，影響力無人能出其右。



陳田錨生於1928年，出身台灣五大家族的高雄陳家，陳家在第一代陳中和奠基，百年來累積龐大政商勢力，在高雄「喊水可結凍」，陳田錨父親陳啟清擔任過市議員和國代，伯父陳啟川則曾任省轄市時代的高雄市長。



陳田錨也接下上一代的政治衣缽，連任高雄市在省轄市時期的第4屆到第7屆的市議員，並於第7屆擔任議長。高雄市改制為直轄市後，又再度獲選為高雄市議員並連任了4屆議長，創下高雄市議會任期最長的議長。



不僅如此，陳田錨家族在政商界開枝散葉，擁有欣高石油氣公司，還創設大眾銀行（現已併入元大銀行），過去由陳田錨擔任董事長，之後才交棒給曾任立委的次子陳建平，長子陳建東現任欣高總經理。



叱吒風雲數十年，儘管身為國民黨籍，但陳田錨為人海派，關係橫跨藍綠，他今天辭世，與他共事過的議員都感到不捨，曾任高市議員的民進黨立委趙天麟更推崇他是「高雄的資產」。



一路受到陳田錨提拔的前高雄市議會秘書長徐隆盛今天指出，老議長年事已高，身體在去年就明顯變得虛弱。



徐隆盛追隨陳田錨逾20年，即使陳田錨在民國87年卸下議長職務，他仍固定每星期到陳家陪老議長喝茶聊天，與陳田錨的情感有如父子一般。



立委黃昭順談到陳田錨滿心不捨，她說老議長和她的父親是好友，她是被陳田錨勸進參選高雄市議員，如果沒有陳田錨鼓勵開啟她的從政之路，她應該還是名在醫院服務的藥師。



黃昭順說，和老議長的情感有如父女，她在高雄市改制後擔任第1、2、3屆議員時，因為有陳田錨的加持，豐富了她的從政資歷，嫻熟的議事運作也多來自陳田錨的教導。



她說，生性幽默的陳田錨常用智慧化解議會藍綠的衝突，黃昭順說當時的高雄市議會沒有藍綠之別，「只有陳田錨派」。



從政後與陳家建立良好的互動，春節期間還拜訪陳田錨，趙天麟告訴中央社記者，「陳田錨是可敬的長者」、「高雄的資產」，不吝提攜後輩，令他懷念。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070307



