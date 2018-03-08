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面對中共威脅 蔡總統盼提升情報作戰能量[影]

發稿時間：2018/03/08 20:01

最新更新：2018/03/08 20:47

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總統蔡英文8日透過臉書貼文披露，她赴國防部軍情局勉勵官兵，並在紀念碑前致敬。蔡總統的母親張金鳳3日辭世，這也是蔡總統在母喪後，首次公開露面。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真　107年3月8日總統蔡英文8日透過臉書貼文披露，她赴國防部軍情局勉勵官兵，並在紀念碑前致敬。蔡總統的母親張金鳳3日辭世，這也是蔡總統在母喪後，首次公開露面。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真　107年3月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天視察國防部軍情局指出，若無優質情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用；中共從未放棄對台動武的準備，台灣整體情報作戰能量，有必要進一步提升。

蔡總統今天視察軍情局，這是蔡總統上任後，首次到軍情局，這項行程未公開，總統府會後公布影像。

蔡總統致詞提到，軍情局同仁是國家安全的先鋒，對國家的犧牲奉獻，遠超過一般民眾可以理解的範圍；軍情局為了捍衛國家的安全，做了非常多不為人知的努力。

她說，軍情局有一個無名英雄紀念碑，這樣的紀念碑後面就有超過4000名弟兄姐妹的血以及淚；台海現在雖然沒有戰爭，但是軍情局每天都在前線作戰，有一群弟兄姐妹們無私無懼，在最危險的情境中執行任務，讓2300萬人民可以在台灣安居樂業，她要特別感謝軍情局所有同仁的犧牲奉獻。

蔡總統說，從她上任以來就一直強調情報工作的重要性，無論是人員情報或科技情報，都是國家安全的耳目；武器裝備會隨著時代汰舊換新，但是情報工作從來都是無可取代的，如果沒有優質的情報能量，國家縱使拳頭再強，也沒有辦法發揮作用。

她提到，中共從未放棄對台動武的準備，台灣整體的情報作戰能量，有必要再進一步地提升，政府會給軍情局充分的支持，也請大家務必要盡一切的努力，發揮軍情局的優良傳統，確實做好部署，掌握最即時、最準確的情報。

另外，蔡總統也提到，她要特別肯定軍情局在確保情報來源等機密不外洩的前提下，近來積極配合檔案局等單位，在內部持續推動檔案整理的工作，這些工作有助於打破社會上對軍情局一些不必要的偏見，從另一個角度來看，在民主時代把社會的信任和支持建立起來，推動情報的工作也會更加順利。

蔡總統並期許軍情局，成為一支最堅強的團隊，做國家安全最穩固的基石，她會跟大家一起努力。（編輯：蘇志宗）1070308

總統蔡英文8日透過臉書貼文披露，她赴國防部軍情局勉勵官兵，並在紀念碑前致敬。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年3月8日總統蔡英文8日透過臉書貼文披露，她赴國防部軍情局勉勵官兵，並在紀念碑前致敬。（取自蔡總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 107年3月8日

母喪後首次公開露面 蔡總統視察軍情局

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天透過臉書貼文披露，她今天赴國防部軍情局勉勵官兵。蔡總統的母親張金鳳3日辭世，這也是蔡總統在母喪後，首次公開露面。

蔡總統透過臉書（facebook）貼文指出，「我們是寫歷史的那張白紙。」在國防部軍情局牆上的這句話，意思是不論歷史如何演變，情報人員的貢獻和血淚，往往不為外人所知，只能留白。軍情局設置了一面無名英雄紀念碑，就是為了紀念數千名弟兄姊妹的血和淚。

她說，今天她到軍情局勉勵官兵，並且在紀念碑前致敬，感謝這些弟兄姊妹用生命守護台灣的自由民主。

蔡總統說，軍情局近來也持續在內部推動政治檔案的整理工作。在民主時代，把社會的信任和支持建立起來，情報工作的推展會更加順利，期許軍情局繼續努力。（編輯：李淑華）1070308

影片來源：總統府提供

「我們是寫歷史的那張白紙。」在國防部軍情局牆上的這句話，意思是不論歷史如何演變，情報人員的貢獻和血淚，往往不為外人所知，只能留白。軍情局設置了一面無名英雄紀念碑，就是為了紀念數千名弟兄姊妹的血和淚。今天我到軍情局勉勵官兵，並且在紀念碑前...

蔡英文 Tsai Ing-wen 貼上了 2018年3月8日

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