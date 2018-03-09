郭泓志睪丸腫瘤手術 醫：2至3個月可返球場

中職富邦悍將投手郭泓志（圖）2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術；院方9日指出郭泓志休息2、3個月後應可重返球場。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄9日電）中職富邦悍將投手郭泓志2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術，隔天出院；院方今天指出，郭泓志洗澡時發現睪丸有異就醫，已囑咐一個月內不要劇烈運動，休息2、3個月後應可重返球場。





中職富邦悍將投手郭泓志2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術，院方9日舉行記者會說明病情。圖為高雄長庚泌尿科主治醫師陳建旭以示意圖說明。中央社記者程啟峰高雄攝 107年3月9日

高雄長庚泌尿科主治醫師陳建旭上午與醫療團隊在院內舉行記者會說明郭泓志病情。



陳建旭說，郭泓志過年後洗澡時摸到左側睪丸上方有個小軟塊，不會痛，經到院超音波檢查發現，這軟塊長在左側副睪丸，是約2公分大的囊腫，但其下方左側睪丸內卻有約2至3公分大的腫瘤。



他說，郭泓志3月2日手術取出上述囊腫及腫瘤，開刀傷口僅約3公分，由於是小刀，隔天就出院，取下的睪丸腫瘤雖不大，但占據約7成的左側睪丸面積。



他指出，醫師有囑咐郭泓志術後一個月內要好好休息，不要有太劇烈運動，以免影響手術預後；郭泓志術後應不致影響生殖能力，預估休息2、3個月就可重回球場。



陳建旭表示，長在副睪丸的腫瘤以良性居多，長在睪丸的腫瘤則以惡性居多，郭泓志很幸運，睪丸腫瘤已確診為良性，手術後應就沒事了。（編輯：方沛清）1070309



