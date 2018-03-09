/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

郭泓志睪丸腫瘤手術 醫：2至3個月可返球場

發稿時間：2018/03/09 10:11

最新更新：2018/03/09 11:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中職富邦悍將投手郭泓志（圖）2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術；院方9日指出郭泓志休息2、3個月後應可重返球場。（中央社檔案照片）中職富邦悍將投手郭泓志（圖）2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術；院方9日指出郭泓志休息2、3個月後應可重返球場。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄9日電）中職富邦悍將投手郭泓志2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術，隔天出院；院方今天指出，郭泓志洗澡時發現睪丸有異就醫，已囑咐一個月內不要劇烈運動，休息2、3個月後應可重返球場。

zoom in 中職富邦悍將投手郭泓志2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術，院方9日舉行記者會說明病情。圖為高雄長庚泌尿科主治醫師陳建旭以示意圖說明。中央社記者程啟峰高雄攝 107年3月9日中職富邦悍將投手郭泓志2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術，院方9日舉行記者會說明病情。圖為高雄長庚泌尿科主治醫師陳建旭以示意圖說明。中央社記者程啟峰高雄攝 107年3月9日

高雄長庚泌尿科主治醫師陳建旭上午與醫療團隊在院內舉行記者會說明郭泓志病情。

陳建旭說，郭泓志過年後洗澡時摸到左側睪丸上方有個小軟塊，不會痛，經到院超音波檢查發現，這軟塊長在左側副睪丸，是約2公分大的囊腫，但其下方左側睪丸內卻有約2至3公分大的腫瘤。

他說，郭泓志3月2日手術取出上述囊腫及腫瘤，開刀傷口僅約3公分，由於是小刀，隔天就出院，取下的睪丸腫瘤雖不大，但占據約7成的左側睪丸面積。

他指出，醫師有囑咐郭泓志術後一個月內要好好休息，不要有太劇烈運動，以免影響手術預後；郭泓志術後應不致影響生殖能力，預估休息2、3個月就可重回球場。

陳建旭表示，長在副睪丸的腫瘤以良性居多，長在睪丸的腫瘤則以惡性居多，郭泓志很幸運，睪丸腫瘤已確診為良性，手術後應就沒事了。（編輯：方沛清）1070309

中職富邦悍將投手郭泓志2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術，高雄長庚泌尿科主治醫師陳建旭（左）9日上午與醫療團隊在院內舉行記者會，說明郭泓志病情。中央社記者程啟峰高雄攝 107年3月9日中職富邦悍將投手郭泓志2日因睪丸腫瘤在高雄長庚手術，高雄長庚泌尿科主治醫師陳建旭（左）9日上午與醫療團隊在院內舉行記者會，說明郭泓志病情。中央社記者程啟峰高雄攝 107年3月9日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 郭泓志睪丸腫瘤
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP