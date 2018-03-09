北社記者會遭人抗議 蔡丁貴疑被噴生髮液

獨派團體9日在台灣北社舉行「慈湖潑漆暨遭拘提暨相關言論遭封殺」記者會，自由台灣黨主席蔡丁貴（前右）突遭闖入人士（前左）噴灑生髮劑。中央社記者裴禛攝 107年3月9日

（中央社記者劉建邦台北9日電）獨派團體今天舉行慈湖潑漆行動記者會，有民眾闖入抗議，朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴不明液體，台北市中正一警分局獲報後到場帶回3男，因北社提告，訊後將依侵入住宅罪嫌送辦。



慈湖故總統蔣介石靈櫬2月28日遭獨派青年潑漆，涉案青年的辯護律師何朝棟等人上午在北社舉行記者會說明後續，過程中，有3人闖入現場抗議，並朝蔡丁貴噴灑不明液體，抗議獨派潑漆行動，警方獲報後到場處理。



闖入人士自報姓名為胡志偉，他回應媒體詢問時說，是以個人身分抗議，自稱另一個身分是大陳島鄉情文化促進會理事長，向蔡丁貴噴灑的是生髮劑。



中正一分局表示，上午近11時獲報，有民眾闖入北社記者會抗議，派員到場後帶回胡姓男子等3人，他們供稱是大陳島鄉情文化促進會成員，噴灑液體確定為生髮劑，北社認為3人涉及侵入住宅罪嫌且已提告，目前持續偵訊釐清案情。（編輯：唐聲揚）1070309





獨派團體9日在台灣北社舉行「慈湖潑漆暨遭拘提暨相關言論遭封殺」記者會，有抗議者（中）闖入會場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴（右）噴灑生髮劑。中央社記者裴禛攝 107年3月9日

獨派團體9日在台灣北社舉行「慈湖潑漆暨遭拘提暨相關言論遭封殺」記者會，有抗議者（前左）闖入會場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴灑生髮劑，後遭眾人架離。中央社記者裴禛攝 107年3月9日

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