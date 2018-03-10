受MeToo觸動 台體操女選手控教練性侵10年

女性揭露自己遭性侵經歷的「我也是」運動，近來持續發酵，教育局表示，一名體操女選手指控教練性侵案，當事人也是閱讀「美國女子體操隊性侵醜聞」相關報導後受觸動，而決定向教育局提出陳情。（圖取自Pixabay圖庫）