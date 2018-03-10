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高雄迷航3小虎鯨不治 解剖發現胃中塞滿塑膠袋

發稿時間：2018/03/10 21:57

最新更新：2018/03/10 22:18

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高雄港內迷航的3隻小虎鯨經成大海洋生物及鯨豚研究中心努力搶救仍宣告不治，9日晚間解剖最瘦的一隻母小虎鯨時發現，胃裡竟有18個塑膠袋。（成大鯨豚中心提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年3月10日高雄港內迷航的3隻小虎鯨經成大海洋生物及鯨豚研究中心努力搶救仍宣告不治，9日晚間解剖最瘦的一隻母小虎鯨時發現，胃裡竟有18個塑膠袋。（成大鯨豚中心提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年3月10日

（中央社記者張榮祥台南10日電）高雄港內迷航的3隻小虎鯨，經成功大學海洋生物及鯨豚研究中心人員努力搶救仍不治。鯨豚團隊昨晚解剖時發現，最瘦的一隻母的小虎鯨胃內竟有18個塑膠袋。

成大海洋生物及鯨豚研究中心表示，3隻小虎鯨為1公、2母，團隊在解剖最瘦的一隻母小虎鯨時，發現牠的胃裡有黑黑的一團物體，把不明物體拉出來時，結果竟有18個塑膠袋塞在胃裡。

另隻母的小虎鯨最為誇張，胃內發現有包括硬挺的塑膠包裝袋，以及其他不明物體，同時胃部嚴重潰瘍；公的虎鯨睪丸附近有寄生蟲，肺臟有化膿，胃部有潮紅，但沒有內容物。

對於胃裡出現塑膠袋，專家指出，這種狀況在擱淺的鯨豚很常見，這次搶救行動，在搶救時測量小虎鯨心肺功能已經不好，加上緊迫，造成最後猝死，也是目前鯨豚救援面臨的種種難關之一，現也進一步進行病理解剖研究。

3月6日救援未果滯留高雄港區的3隻小虎鯨，原本希望能夠伺機引導出海，不料7日觀察時發現小虎鯨活動力降低，加上寒流來襲氣溫驟降，在成大海洋生物及鯨豚中心主任、鯨豚專家王建平建議下，9日動員包括成大、嘉義縣救難協會、嘉義市救難協會、屏東威鯨救難協會、南區水車隊與海豚水域工作室等專業團隊，並在高雄港務公司、海洋局、林務局、中鋼公司、台船公司全力協助下，60多人頂著寒流強風，花了3個多小時，才將港區內最後3隻小虎鯨全數捕撈，並後送至成大鯨豚中心搶救。

這批小虎鯨在2月27日夜間高雄市農業局接獲第一起通報鯨豚死亡事件後，短短數日就陸續打撈到一隻瑞氏海豚、8隻小虎鯨的屍體。可惜最後3隻小虎鯨仍難逃一劫。（編輯：孫承武）1070310

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