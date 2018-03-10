中油大林廠氣爆3傷 高雄市府勒令停工[更新]

中油高雄大林廠煉製五組第六媒組觸媒分離罐檢修，疑因過程不慎發生閃燃氣爆，共3人燒燙傷。高雄市勞工局目前已勒令大林廠停工，並派員調查事故原因。（高雄市勞工局提供）中央社記者王淑芬傳真 107年3月10日
（中央社記者王淑芬高雄10日電）中油高雄大林廠煉製五組第六媒組觸媒分離罐檢修，疑過程不慎發生閃燃氣爆，造成3人燒燙傷，高雄市勞動檢查處長許峯源表示，已勒令停工並派員調查事故原因。
今年2月底，中油董事長戴謙才因中油林園、大林廠一年以來陸續發生8件工安意外被罰款，出席環境教育講習，為中油頻出包表示歉意；但才過兩個星期，大林廠今天再度發生工安意外。
中油大林廠副廠長陳正喜告訴中央社記者，意外發生在於煉製五組第六媒組D-6352（觸媒分離罐），因觸媒分離罐循環不順而停工檢修，由業者查明觸媒不順原因。
他表示，業者已依流程將觸媒分離罐的觸媒卸完，於打開觸媒罐人孔後發現有異，但卻在關回人孔時發生氣爆及火警。
火警發生在近晚上6時許，造成包商雨洋公司3人受傷送醫。
勞檢處指出，3傷者分別送高雄長庚、高醫及國軍高雄總醫院左營分院，其中張姓男子60%灼傷（高醫）、鄭姓男子30%灼傷（國軍醫院）、趙姓男子45%灼傷（長庚），已插管治療、生命跡象穩定。（編輯：黃瑞弘）1070310
中油大林廠工安3傷 高雄市勒停裁處30萬
（中央社記者王淑芬高雄10日電）中油大林廠第六媒組工場今天進行除粉罐內觸媒卸出作業造成閃燃，波及在平台上的3名承攬商雨洋公司的勞工遭灼傷，高市府勞動檢查處勒做出停工處分並依法裁處新台幣30萬元。
高醫表示，張姓傷者全身約70%燒燙傷面積，已經插管並進入燒傷加護病房治療；送國軍左營分院的鄭姓傷者，四肢及頭部面積45%有2到3度灼傷，並且有吸入性嗆傷，狀況危急，安置在燒燙傷中心治療；送高雄長庚的趙姓傷者也有約45%的灼傷。
高雄市政府勞工局勞動檢查處發布新聞稿指出，事發後派員到場檢查，已對大林廠第六媒組工場全部停工處分並依法裁處30萬元，後續將全面檢視中油相關作業安全，以除工安疑慮。（編輯：黃于）1070310
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