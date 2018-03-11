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景氣穩定 主計總處：今年經濟成長2.42%

發稿時間：2018/03/11 10:29

最新更新：2018/03/11 10:51

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根據主計總處報告指出，景氣穩定成長，預測今年經濟成長2.42%。（中央社檔案照片）根據主計總處報告指出，景氣穩定成長，預測今年經濟成長2.42%。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北11日電）根據行政院主計總處主計長朱澤民送到立法院的書面報告指出，景氣穩定成長，基本工資及軍公教待遇調高，以及政府落實產業創新發展計畫有助投資成長，預測今年經濟成長2.42%。

立法院財政委員會12日邀請朱澤民進行業務報告並備質詢，根據主計總處送到立院的書面報告，朱澤民指出，研調機構IHS Markit在1月預測今年全球經濟成長3.35%，國際貨幣基金（IMF）預測全球貿易量增幅為4.6%，外需動能可望延續，但因基數已高，預料增幅將放緩。

朱澤民表示，內需部分，隨國內景氣穩定成長，就業市場改善，以及基本工資及軍公教待遇調高，企業調薪也轉趨積極，可望推升消費動能，另半導體領導廠商擴大國內新世代先進製程投資，政府亦積極落實各項產業創新發展計畫，有助維繫投資成長，預測今年經濟成長2.42%。

另外，針對勞動市場供需資訊，朱澤民指出，依最新調查統計結果，今年1月勞動力人數為1183.9萬人，較去年1月增加7.4萬人；其中就業人數1140.9萬人、失業人數43萬人，分別較去年1月增加8.9萬人與減少1.5萬人。1月失業率為3.63%，較去年1月下降0.15個百分點。

在消費者物價指數（CPI）部分，朱澤民指出。今年1、2月平均CPI較去年同期漲1.54%，主因香菸及醫療費用調漲效果續顯，加以燃氣、油料費、蔬菜、乳類、肉類及外食費價格俱呈上揚所致，而水果因去年同期價格偏高而呈續跌，抵銷部分漲幅。（編輯：鄭雪文）1070311

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