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特派專欄 川普無視WTO歐洲面對貿易戰恐得自強

發稿時間：2018/03/11 14:02

最新更新：2018/03/11 14:58

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美國對進口鋼鋁祭出高關稅，在美國反世界貿易組織（WTO）下，歐盟捍衛多邊貿易體系，恐得更自立自強。（資料照片）中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 107年3月11日美國對進口鋼鋁祭出高關稅，在美國反世界貿易組織（WTO）下，歐盟捍衛多邊貿易體系，恐得更自立自強。（資料照片）中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 107年3月11日

中央社駐布魯塞爾特派員唐佩君/3月11日
美國總統川普並非對鋼鐵課徵高關稅的第一人，但他卻開先例以「國家安全」為實施理由。在川普無視世界貿易組織的情況下，歐盟欲捍衛多邊貿易體系，恐得自立自強。

川普（Donald Trump）9日以捍衛美國產業和國家安全為由，批准對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，但川普也表示鄰國加拿大和墨西哥可獲豁免，且只要貿易夥伴願談判，就有得協商。

針對美國一方面課徵關稅，但另一方面又給予豁免，如此差別待遇，使得歐盟貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）隨即表示歐盟也應被排除在外。

川普這次對進口鋼鋁課徵高關稅引發全球關注，分析美國前10大鋼鋁進口國，歐盟成員主要受衝擊者為德國，其對美鋼鐵進口排第7占4.6%、鋁同樣排第7占2.3%。因此，德國反應也最為激烈。

德國外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）日前籲歐盟必須果斷回應；德國籍的歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）先前更說，如果川普繼續威脅提高關稅，「歐盟將要把美國打到重傷。」

美國實施進口鋼鋁高關稅，歐盟執委會主席榮科曾表示，當歐洲產業和就業受到威脅，歐盟不會坐視不管。（資料照片）中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 107年3月11日美國實施進口鋼鋁高關稅，歐盟執委會主席榮科曾表示，當歐洲產業和就業受到威脅，歐盟不會坐視不管。（資料照片）中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 107年3月11日

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）在德國漢堡一場會議的場邊表示：「當歐洲產業和就業受到威脅時，我們不會坐視不管。」歐盟揚言準備對哈雷大衛森（Harley Davidson）、波本（Bourbon）和Levi's牛仔褲等美國產品課進口稅。

回顧歷史，2002年歐盟與美國同樣在鋼鐵進口課稅問題上瀕臨貿易大戰，結果經世貿組織（WTO）仲裁，美國最終取消關稅。

2002年3月，前美國總統小布希（George W. Bush）對特定鋼鐵進口課徵高達30%關稅，歐盟隨後向WTO提起爭議訴訟、對紡織品、柳橙、香菸祭出首次報復性關稅。對比近日歐盟表示將對美國進口的花生醬、柳橙汁和波本威士忌等產品採取報復措施，歷史重演、作法類似。

不過當時歐美貿易戰並未全面開打，歐盟更曾以「等待」美國取消關稅為由，延後採取報復措施。

最後，當WTO判定鋼鐵關稅違反美國的貿易承諾，美國為避免受到其它貿易夥伴合法報復，決定在鋼鐵關稅實施21個月後，在2003年12月撤回。

值得注意的是，這次川普實施鋼鐵關稅的理由包括了「國家安全」。此例一開，未來美國還可能援例向其他國家推行類似的單向貿易措施。

川普政府一路以來抨擊WTO功能，不僅認為WTO阻礙美國競爭力，也揚言退出；美國對WTO的態度，也反應在干擾WTO爭端解決機制上訴法院法官的任命。外界擔憂，未來貿易爭端仲裁的功能將會癱瘓。倡導多邊主義的歐盟對上美國的雙邊主義，在川普無視WTO的現況下，歐盟這回恐得自立自強。（編輯：屈享平）1070311

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