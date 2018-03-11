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蔡總統：台灣即將成為一個零核電的國家

發稿時間：2018/03/11 17:53

最新更新：2018/03/11 18:24

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環保團體11日舉行廢核大遊行，總統蔡英文（前）說，2025非核家園已入法，能源轉型是台灣的現在進行式；台灣即將成為一個零核電的國家。（圖取自蔡總統臉書facebook.com/tsaiingwen）環保團體11日舉行廢核大遊行，總統蔡英文（前）說，2025非核家園已入法，能源轉型是台灣的現在進行式；台灣即將成為一個零核電的國家。（圖取自蔡總統臉書facebook.com/tsaiingwen）

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天說，2025非核家園已經入法，能源轉型是台灣的現在進行式；台灣即將成為一個零核電的國家。為了迎接這一天的來臨，「我們會做萬全準備，繼續努力」。

環保團體今天舉行廢核大遊行，蔡總統傍晚透過臉書（facebook）貼文指出，2025非核家園已經入法，能源轉型是台灣的現在進行式。

她說，跟往年一樣，今天也有許多公民朋友走上街頭，提倡非核家園的理念。政府跟民間的目標是一致的。政府會依照規劃和進度，如期讓所有的核電機組停止運轉。非核家園雖非一蹴可幾，但方向絕對不會改變。

蔡總統指出，現在，台灣太陽光電的裝置容量快速成長，離岸風電也在積極開發當中。此外，傳統火力機組的效率和清潔技術的提升，或是節能、儲能設施及智慧電網的佈建，都按部就班，全力在推動。

她強調，台灣即將成為一個零核電的國家。為了迎接這一天的來臨，「我們會做萬全準備，繼續努力」。（編輯：李淑華）1070311

2025非核家園已經入法，能源轉型是台灣的現在進行式。跟往年一樣，今天也有許多公民朋友走上街頭，提倡非核家園的理念。政府跟民間的目標是一致的。我們會依照規劃和進度，如期讓所有的核電機組停止運轉。非核家園雖非一蹴可幾，但方向絕對不會改變。...

蔡英文 Tsai Ing-wen 貼上了 2018年3月11日



三一一廢核大遊行11日下午在凱道登場，主辦單位預估約有2000人參與遊行，盼督促政府儘速廢止核電，也提醒社會大眾要面對核電除役及核廢料處置的高昂代價。中央社記者吳家昇攝　107年3月11日三一一廢核大遊行11日下午在凱道登場，主辦單位預估約有2000人參與遊行，盼督促政府儘速廢止核電，也提醒社會大眾要面對核電除役及核廢料處置的高昂代價。中央社記者吳家昇攝　107年3月11日

延伸閱讀》「面對核電、告別核廢」 2000多人上街頭表達決心

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