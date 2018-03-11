羅家姊妹都拿MVP HBL賽史第一遭

106學年度HBL高中籃球聯賽女子組冠軍賽，普門中學羅培儀（右）11日單場猛灌37分，獲選冠軍賽MVP，賽後與去年同樣獲選MVP的姊姊羅培甄（左）擁抱慶祝。中央社記者張新偉攝 107年3月11日

（中央社記者龍柏安台北11日電）普門高中射手羅培儀今天在106學年度HBL女子組冠軍賽中，3分球11投8中，轟下全場最高的37分，率普門79比58輕取南山高中，完成隊史首次2連霸，也獲選冠軍賽MVP。



羅培儀的老姊羅培甄，去年在冠軍賽轟下30分，帶領普門拿下隊史第2冠，並獲冠軍賽MVP，今年換老妹接棒。羅家姊妹都拿到冠軍賽MVP，是HBL創賽30年來頭一遭。



羅培甄連2天都在場邊觀戰，今天看到老妹神準的3分球，她坦言：「我嚇到了，實在太準了，晚一點我來請教她3分球到底怎麼練出來的。」比賽結束後，她開心地一把抱起妹妹，羅培儀臉上掛著大大的笑容，開心地比出剪刀手，享受冠軍獨有的喜悅。



被問到成為HBL史上第一組MVP姊妹檔，羅培甄愣了一下，反問：「30年來第一次？那還蠻酷的。」羅培儀坦言，在昨天之前，她真沒想過去爭取這項個人榮譽，不過能夠跟上姊姊的腳步，她說：「爽。」



羅培甄透露，昨天就有提醒老妹，「換你接棒，我還幫她設定要得35分，不過她覺得難度太高，自己把標準降到32分，沒想到卻轟了37分。」羅培儀則坦言，能拿到這個獎，都要感謝姊姊，「當年是她拉著我一起打籃球，如果沒有她，就沒有現在的我」。





過去U16、U18國手選拔，羅培儀都未能獲選，她坦言一開始當然會失落，不過她鼓勵自己，國手只是個名，實力未必會比較好，這次她拿到冠軍賽MVP後，她臉上綻放著笑容說：「這是遲來的肯定。」（編輯：吳協昌）1070311