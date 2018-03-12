台股漲破11000點 續挑戰前波高點

台股12日早盤飆漲151.74點，衝破11000點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者林孟汝台北12日電）美國科技股帶頭衝，亞洲主要股市今天也一片欣欣向榮，台股早盤上午約10時37分，飆漲151.74點，衝破11000點大關後，明後天將可向上挑戰1月23日的11270點前波高點。



在美股創高激勵下，台北股市今天以10908.99點、跳空上漲44.17點開出，在電子及金融權值股同步拉抬下，至10時37分左右，台股加權指數來到11016.56點，上漲151.74點，一舉衝破11000點大關，類股表現齊揚，金融保險、造紙、水泥、塑膠漲幅皆超過1%，維持輪動格局。



成交量第一名的新光金大漲超過5%，最高攻上12.6元；國泰金、富邦金漲幅分別超過4%、2%。



權值電子股鴻海漲逾2%，最高來到94.5元；15日將出席美林論壇舉行法人說明會的台積電上漲約1.4%，報254元；明天將舉辦線上法說會的緯創今天股價先表態，大漲近8%，成交量排第三。



衛生紙價格確定於3月中旬調漲，造紙類股獲買單挹注，正隆、華紙、榮成皆大漲約2%，永豐餘漲約1%。



分析師指出，近期不少生技類個股在利多釋出後，股價均出現明顯上漲走勢，加上整體生技類股股價位階相對偏低，短線反彈力道可期。（編輯：張均懋）1070312