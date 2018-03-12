黨政人士：中國極權 讓台人覺得此去無活路

黨政人士12日表示，一旦中國朝旗幟鮮明往極權方向走去，會讓台灣人覺得「此去絕無活路」，極權印象會把台灣社會推得更遠。（中央社檔案照片）
（中央社記者葉素萍台北12日電）黨政人士今天表示，中國從集體領導往一人集權途徑上走去，一旦中國朝旗幟鮮明往極權方向走去，會讓台灣人覺得「此去絕無活路」，極權印象會把台灣社會推得更遠。
中國全國人民代表大會通過修憲案，涉及取消國家主席任期限制，此舉被視為現任中國國家主席習近平無限期連任的準備工作。
黨政人士分析，習近平過去近2年來在東亞地區採取較過去更高單邊主義做法，如軍機、軍艦頻頻繞島、飛越日、韓飛航情報區與穿越巴士海峽。
黨政人士說，隨中國從集體領導往一人集權途徑上走去，無論是為以民族主義處理內部挑戰，或實質擴大習近平眼裡的「中國夢」，這些做法只會強化而不會減弱，對區域穩定「投入相當變數」。
不過，黨政人士表示，從另一層面看，當然也會讓集體安全需求較過去更加強。對台灣來說，尋求或「被尋求」（周邊國家及美國、日本）更多的安全合作，強化國防的必然性也將升高。比起集體領導，一人集權的領導方式，將更缺乏可預測性與政治理性。
他說，區域上勢必會驅動更多周邊國家的安全合作，例如台灣開始被邀請參與更多的區域安全對話，包括美日印澳等安全對話。
兩岸方面，黨政人士表示，極權印象會把台灣民間社會推得更遠；過去中國對台政策有「軟的一手」、「硬的一手」，就是在國際政治上持續彈壓台灣，但在民間層次上擺出笑臉，以更多經濟、文化交流，軟化台灣人對立情緒。
他說，一旦中國更朝旗幟鮮明往極權方向走去，甚至成國際社會撻伐的反民主代表，這直接挑戰台灣人心裡的「民主紅線」，會讓台灣人覺得「此去絕無活路」，心理上對中國更防衛與不信任，不利長期的兩岸交流。
黨政人士說，中國從集體領導走向一人集權，除為區域安全穩定投入不安因素，也讓人憂心中國人民處遇，未來可能更限縮人權、嚴密管控言論。
至於台灣接下來如何因應變局？黨政人士表示，面對區域安全合作的需求，台灣的國際安全策略不能脫離這樣新的局勢與結構。此外，台灣須強化總體經濟與安全能量，尤其是過去前總統馬英九政府8年純然依賴中國而失去、不振的總體經濟發展及國防。（編輯：李明宗）1070312
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