陳鴻斌改判罰款案 呂太郎：請監院檢視再審理由

司法院秘書長呂太郎（前）12日在立法院接受立委質詢時表示，前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動案遭處罰款，不符合社會期待。中央社記者吳翊寧攝 107年3月12日
（中央社記者蘇龍麒台北12日電）前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動案遭改處罰款，司法院秘書長呂太郎今天表示，將敦請監察院檢視這個案子有沒有再審理由。
陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭前年10月判決免除法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。
呂太郎上午到立法院司法及法制委員會列席備詢，司法及法制委員會召集委員、民進黨立委段宜康說，委員會下午2時30分繼續開會，希望司法院到時候能夠對這個案子的善後處理說明清楚。
司委會下午開會，呂太郎報告指出，依法目前只有當事人與監察院可以提出再審，會敦請監察院檢視這個案子是否有再審理由。
他表示，這個個案也突顯制度或全面問題，未來司法人員在法官性別意識提升，考慮在法官在職進修中明定，每年要有一定時數關於性別平權意識的在職教育。
他說，3月即將召開的司法院性平委員會，會把性別平權議題列為重點，徵詢專家意見。
呂太郎說，在職務法庭制度上，例如判決書是否能公開、過程中要不要書面紀錄、職務法庭法官遴選辦法等，會根據各界意見與立委指教調整。
時代力量立委黃國昌追問，陳鴻斌可以以法官或是司法事務官的身分退休？這個案子判決書出爐了沒？
呂太郎說，目前尚未拿到判決書，將來陳鴻斌退休是用法官還是司法事務官身分、拿多少退休金等，都是銓敘部的權責。（編輯：張良知）1070312
陳鴻斌性騷改判罰款 監委將提起再審
（中央社記者謝佳珍、李淑華台北12日電）前法官陳鴻斌性騷擾女助理案，職務法庭再審後改判不需免除法官職務。監察委員王美玉、方萬富今天認為，判決結果顯落差過大，且職務法庭組成有疑義，研究將提起再審。
前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭民國105年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。
對此，民間司法改革基金會上午到監察院前舉行記者會並遞交陳情書，由值日監委陳師孟接下陳情案。
監察委員下午發布新聞稿指出，本案調查委員王美玉、方萬富將於收到判決書後，研究提起再審。
新聞稿指出，此案是司法院將前法官陳鴻斌移送法官評鑑，並經民間司改會請求評鑑，後司法院將評鑑結果移送監察院審查，經監察院於104年10月7日提案彈劾通過，司法院職務法庭於105年10月17日作成104年度懲字第2號，判決：「陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。」
民間司改會上午到監察院陳情指出，做出再審判決的職務法庭組成有瑕疵，依法職務法庭的審判長應該是公務員懲戒委員會委員長，但再審判決時的審判長並非公懲會委員長；因此司改會要訴請監察委員對此案提起再審。
新聞稿指出，本案經監察院調查，前法官陳鴻斌計有諸多行為不檢情形，例如101年11月至12月間於辦公室擁抱助理、於該助理續聘會議前一天101年12月19日夜晚於政大河堤對其牽手及親吻等。
此外，監察院更在職務法庭審理過程中力陳，縱使陳鴻斌歷年考績優秀，也不能免除違失行為責任。但職務法庭的再審判決不採納上開見解，反在婦女節這一天作成與目前性別平等觀念差異甚鉅的判決，對此，監察院深表遺憾。
王美玉、方萬富兩人表示判決結果仍然前後差異過大且說理不足，且本案具有指標性的意義，代表司法機關對性別平等的觀念與執行情形，加上再審合議庭組成恐有違反法定法官原則，因此將於收到再審判決後研究提起再審，盼職務法庭能再行審酌再審判決的合理性。（編輯：蘇志宗）1070312
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