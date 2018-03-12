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將設景觀圍籬 總統府：增強安全防護力

發稿時間：2018/03/12 17:02

最新更新：2018/03/12 17:19

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總統府發言人黃重諺12日表示，為增強總統府安全防護能力，國安單位建議在兼顧人員警備維安跟重要歷史建物的保護之下，設置鐵製欄杆。（中央社檔案照片）總統府發言人黃重諺12日表示，為增強總統府安全防護能力，國安單位建議在兼顧人員警備維安跟重要歷史建物的保護之下，設置鐵製欄杆。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統府發言人黃重諺今天說，為增強總統府安全防護能力，國安單位建議參考美國白宮等多國元首的辦公處所，在兼顧人員警備維安跟重要歷史建物的保護之下，設置鐵製欄杆。

媒體披露，總統府將加裝「景觀圍籬」。

黃重諺今天指出，經過安全單位整體檢討，主要考量總統府周邊路幅相當狹窄，防衛縱深也不足，為強化維安憲兵的反應時間以及增強總統府安全防護能力，防範類似去年8月間有統派暴徒襲擊憲兵的不幸事件再度發生，國安單位建議參考美國白宮等多國元首的辦公處所，在兼顧人員警備維安跟重要歷史建物的保護之下，設置鐵製欄杆。

至於何時動工？黃重諺說，這可能需要一點時間；規劃已送交文化部，就文資的專業做綜合考量，目前的進度是剛通過文化部的文資審議，後續的工程還沒有開始；預算也未編入年度預算，要與安全相關各部會協調，編入來年預算。

媒體追問景觀圍籬的高度、寬度，黃重諺說，跟目前媒體揭露的不一樣，主要考量與現地景觀、文化資產的搭配性。（編輯：楊玫寧）1070312

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