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要求婦聯會改章程 內政部給半年期限

發稿時間：2018/03/12 17:04

最新更新：2018/03/12 17:24

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內政部長葉俊榮12日表示，婦聯會會員組成有問題，相當封閉，不符合民主原則，開大會時，可以動員、操作、運作翻盤，若勞軍捐的處理，也要經過會員大會，結果恐怕無法確保。中央社記者吳翊寧攝　107年3月12日內政部長葉俊榮12日表示，婦聯會會員組成有問題，相當封閉，不符合民主原則，開大會時，可以動員、操作、運作翻盤，若勞軍捐的處理，也要經過會員大會，結果恐怕無法確保。中央社記者吳翊寧攝　107年3月12日

（中央社記者謝佳珍台北12日電）內政部長葉俊榮今天表示，中華民國婦女聯合會組織封閉、會員組成有問題，內政部已要求6個月內修改章程。

葉俊榮下午列席立法院內政委員會，答覆民主進步黨籍立法委員賴瑞隆詢問婦聯會被認定為中國國民黨附隨組織後，後續處理方式時說，婦聯會不只勞軍捐問題，真正問題在組織。

葉俊榮指出，婦聯會與內政部、不當黨產處理委員會談簽署行政契約時，前主任委員辜嚴倬雲被撤換，原本往良性發展的時候，1月31日的婦聯會會員大會卻翻盤。

他表示，婦聯會會員組成有問題，相當封閉，不符合民主原則，開大會時，可以動員、操作、運作翻盤，若勞軍捐的處理，也要經過會員大會，結果恐怕無法確保。

葉俊榮表示，辜嚴倬雲年紀大，判斷事情立場反覆，可能害怕以後會被追究，也可能家人有介入，且婦聯會常委會後來新聘常務委員，新的常委加入，事情更複雜化。

時代力量立法委員黃國昌詢問是否考慮解散婦聯會，葉俊榮說，「這都是在可能的」，黨產會已經認定婦聯會是國民黨附隨組織，現在尊重黨產會程序。（編輯：蘇志宗）1070312

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