/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

陸吸台人才 陸委會：不能涉黨政軍職務

發稿時間：2018/03/12 23:10

最新更新：2018/03/13 07:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中國大陸提出措施吸納台灣高教人才，陸委會12日說明，台灣教師若參與中國相關研究計畫，不能涉及擔任中國大陸黨政軍職務。圖為學校教室。（示意圖／取自Pixabay）中國大陸提出措施吸納台灣高教人才，陸委會12日說明，台灣教師若參與中國相關研究計畫，不能涉及擔任中國大陸黨政軍職務。圖為學校教室。（示意圖／取自Pixabay）

（中央社記者翟思嘉台北12日電）中國大陸提出措施，希望吸納台灣高教人才，陸委會12日說明，台灣教師若參與中國相關研究計畫，不能涉及擔任中國大陸黨政軍職務，若有，將依個案情況調查處置。

中國大陸日前公布31項惠台措施，鼓勵台灣優秀教師到當地任教，鼓勵專業人才參與「千人計畫」等。教育部長潘文忠12日在立法院教育及文化委員會對此進行業務報告。

潘文忠在委員會表示，但如果用專案或專職參與中國的計畫，就屬於法律明確規範，現職的公私立大專教師都要遵守兩岸人民關係條例和教育人員任用條例，不能到對岸任教或兼職。

行政院大陸委員會12日晚間進一步說明，依兩岸條例第33條規定，台灣人民不得擔任中國大陸黨政軍機關機構的成員，兩岸條例第90條也有相應的處罰。

陸委會說，台灣教師依陸方相關研發計畫申請基金，若涉及上述兩岸條例相關規定擔任中國大陸黨政軍職務者，陸委會及有關機關將積極調查相關事證，並給予當事人陳述意見的權利，以釐清個案事實進行適當的處置，但仍應視其具體行為與情況而定。

陸委會說，對於大陸針對台灣人才提出的各項措施，政府相關部會密切關注後續發展，並審慎評估對台灣相關產業及人才的可能影響。（編輯：林克倫）1070312

延伸閱讀》陸提惠台31措施 財政部：台灣稅制有競爭力

延伸閱讀》因應惠台措施 陳時中：改善薪資與工作環境

延伸閱讀》惠台31項措施 賴揆召集會議研商留才

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP