雙北交通定期票1280元 30日內無限次搭捷運公車

台北市長柯文哲（前左）、新北市長朱立倫（前右）12日共同宣布4月16日起推出交通定期票，價格為1280元，30日內可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費。 中央社記者郭日曉攝 107年3月12日
（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市、新北市今天宣布，4月16日起推出交通定期票，只要新台幣1280元，30日內可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費。
中央社去年10月獨家報導，今年4月前雙北將推出定期票，價格落在1500元至2000元間。台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天共同搭乘捷運到捷運大安森林公園站，宣布定期票將於4月16日發行，價格為1280元。
定期票於3月13日開放購買，民眾可持現有悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定；4月16日持悠遊卡經捷運閘門或公車驗票刷卡機開通使用。
初步試算，動物園站至淡水站持悠遊卡搭乘打8折計算，來回為104元，上班日22天，則要2288元。若改使用交通定期票，可省1008元。
台北市交通局長陳學台致詞表示，雙北為共同生活圈，雖然住在外圍的費用較便宜，但通勤昂貴，盼藉由交通定期票推出，可減少民眾負擔，同時吸引開車與機車族轉乘大眾運輸交通工具。
朱立倫致詞表示，目前日平均約200萬人次搭乘捷運、210萬人次搭乘公車，盼人數能增加，也對減少空氣污染有幫助；柯文哲致詞表示，近年來台北市車輛不斷增加，但道路沒增加，台北市交通狀況沒有變差已很厲害，而要解決交通問題，還是要民眾多搭乘公共運輸。（編輯：李亨山）1070312
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台北市長柯文哲（前右）、新北市長朱立倫（前左）12日共同搭乘捷運到捷運大安森林公園站，宣布4月16日起推出交通定期票，價格為1280元。中央社記者郭日曉攝 107年3月12日