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賴清德：不會毒品除罪化 加重毒品犯罪刑責

發稿時間：2018/03/13 16:37

最新更新：2018/03/13 17:11

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行政院長賴清德13日在立法院接受立委質詢時表示，法令上並沒有要把毒品除罪化，行政院甚至提出毒品危害防制條例修正草案，加重毒品犯罪的刑責。中央社記者裴禛攝　107年3月13日行政院長賴清德13日在立法院接受立委質詢時表示，法令上並沒有要把毒品除罪化，行政院甚至提出毒品危害防制條例修正草案，加重毒品犯罪的刑責。中央社記者裴禛攝　107年3月13日

（中央社記者蘇龍麒台北13日電）行政院長賴清德今天表示，法令上並沒有要把毒品除罪化，行政院甚至提出毒品危害防制條例修正草案，加重毒品犯罪的刑責。

立法院下午繼續施政總質詢，民進黨籍立委陳素月說，目前市面上的毒品，有偽裝成跳跳糖、果凍、梅子粉等，毒品危害問題相當嚴重，外界甚至還謠傳，執政黨要將毒品除罪化。

賴清德說，總統蔡英文曾公開宣示，要用國家的力量來打擊毒品犯罪。他說，目前行政院採取的策略是要防毒於海外、截毒於關口、緝毒於境內，相關防制作為要深入社區、學校，包括把大廈管理員等都納進來。

他說，緝毒還要往上溯源，不只抓毒癮犯，還抓製毒、販毒的藥頭，上一波法務部與內政部合作抓了431名藥頭，未來也會向警察、學校、老師、家長會等去宣導。

賴清德表示，法令上沒有要毒品除罪化，甚至修訂毒品危害防制條例，加重毒品犯罪的刑責。他說，新世紀防毒，就是要深入社區，把毒犯帶離社區，讓社區販毒者無可遁形、繩之於法。

法務部長邱太三說，法務部提出毒品危害防制條例修正草案，去年12月21日行政院會通過，修正內容包括加重刑度、罰金，製造、販賣、運輸都加重刑責，販賣給未成年、孕婦、混合性毒品，都加重其刑1/2。

內政部長葉俊榮說，毒品的實際查緝作為，要能夠深入社區、家庭、學校，與警察機關、家長會有聯防的觀念，這是未來處理新興毒品的作為。（編輯：楊玫寧）1070313

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