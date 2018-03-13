員工侵占7億保費 基隆郵局停賣保險半年

中華郵政張姓員工涉嫌於2009年起，侵占超過300名客戶多達新台幣7億元保費。（中央社檔案照片）
（中央社記者蔡怡杼台北13日電）中華郵政張姓員工涉嫌於98年起，8年侵占超過300名客戶，多達新台幣7億元保費，金融監督管理委員會除予以中華郵政糾正外，並預計下週起暫停基隆郵局及其轄下46家郵局承辦簡易壽險新業務半年。
中華郵政去年年中基隆郵局轄下瑞芳郵局張姓員工涉及從98年起違規代管侵占保戶保費，根據金管會統計，受張姓員工事件影響的保戶人數超過300人，保單件數有887張，影響保費金額高達7億元，其中，未到期保費有4.1億元。
金管會保險局副局長張玉煇指出，中華郵政張姓員工自98年起，違法招攬與挪用侵占保費等情況，影響保戶眾多且違規期間甚長，且中華郵政內部控制及內部稽核均未能發現，顯見其內部控制及內部稽核嚴重廢弛，依法予以糾正外，並依規定，限制中華郵政基隆郵局及其轄下各郵局停止簡易人壽新契約的銷售6個月，且於提報改善計畫並經金管會認可改善完成後，才能恢復辦理。
金管會預計，下週起中華郵政基隆郵局及其轄下46家郵局將暫停簡易人壽新契約銷售6個月，影響範圍除基隆外，包含新北市的貢寮區、萬里區、金山區、雙溪區、瑞芳區以及汐止區。（編輯：黃國倫）1070313
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