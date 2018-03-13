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陳鴻斌改判案 監察院有共識提再審

發稿時間：2018/03/13 19:26

最新更新：2018/03/13 20:17

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（中央社記者劉麗榮台北13日電）前法官陳鴻斌性騷擾女助理案，職務法庭改判罰款。監察院院會今天討論陳鴻斌案，尊重由調查監委王美玉、方萬富研提再審，多數委員也有共識提出再審。

前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭民國105年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

監察院今天召開院會，會中討論陳鴻斌案，由於此案引起很大關注，有監委詢問，提再審是由原來的彈劾委員提出，還是需要全院決定，希望提起再審的法制面要周延。

行政單位指出，根據監察院施行細則14條規定，由原提案委員提出。

王美玉受訪指出，院會中的討論，多數委員都希望提出再審。由提案委員提再審，相關法規有規定，過去也有提出再審成功的案例。

與會者表示，法官法實施後，陳鴻斌可能是第一個法官被彈劾案，申請再審的案子。

陳鴻斌以職務法庭陪席法官黃國忠曾在司法院處理他的行政懲處案，卻未迴避職務法庭審理為由，聲請再審獲准。不過，監委認為，黃國忠有沒有構成迴避理由，需要釐清。

此外，有監委指出，依照法官法18條，公懲會委員長為當然審判長，應由委員長石木欽擔任審判長，但卻由法官林文舟擔任，恐有組織違法問題。

與會者說，院會上監委有共識全力支持提再審，至於職務法庭的運作面和程序正義問題，將另案調查。

調查監委將等收到法官判決文後會正式提出。按規定，收到判決文後30天內要提出，經監察院核議後提出再審。（編輯：林沂鋒）1070313

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