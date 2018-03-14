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最新財產申報 綠總召柯建銘背債5000萬

發稿時間：2018/03/14 12:30

最新更新：2018/03/14 12:39

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根據監察院14日公布最新財產申報，民進黨立法院黨團總召柯建銘有新台幣5000多萬元債務。（中央社檔案照片）根據監察院14日公布最新財產申報，民進黨立法院黨團總召柯建銘有新台幣5000多萬元債務。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北14日電）監察院今天公布最新財產申報，民進黨立法院黨團總召柯建銘申報不動產5筆，但有新台幣5000多萬元債務；國民黨團總召林德福申報不動產29筆，存款有800多萬元，債務280多萬元。

監察院最新一期廉政專刊，有多名朝野立委的申報財產資料。

根據資料，民進黨立法院黨團總召柯建銘申報土地一筆、建物4筆，一輛賓士汽車，存款62萬6776元、股票52萬2180元，4筆保單，不過債務高達5162萬1503元，多以住宅貸款為主，並申報多筆股票。

國民黨立法院黨團總召林德福申報土地19筆、建物10筆，一輛Lexus汽車，存款有831萬1250元，有價證券150萬8000元，9筆保單，債務有281萬餘元。

時代力量立委黃國昌申報15筆土地、8筆建物，座落於新北市汐止區、板橋區與新竹縣，存款有142萬8965元，申報Lexus和Audi汽車各一輛，另有債務1317萬9769餘元，主要是保單借款和購置不動產。

政府官員方面，前總統府秘書長吳釗燮申報土地3筆、建物3筆、一輛Nissan InfinitiG35汽車，現金33萬2530元，存款798萬7621元。

陸委會前主委張小月申報土地3筆、建物2筆，存款有793萬3581元，基金等有價證券269萬6849元；另有債權4105萬多元，為親友買房的一般借款，債務有1980萬多元，主要是親友借貸。

縣市首長方面，新北市長朱立倫的最新財產申報，存款為2745萬7661元，有價證券4442萬5026元，朱立倫和妻子高婉倩各申報一只手錶，分別為30萬與60萬元；另外，12筆土地、3筆建物和總價272萬餘元股票全數信託。與上一期財產申報相比，朱立倫存款減少2000多萬元，有價證券減少1600多萬元。（編輯：張均懋）1070314

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