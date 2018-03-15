玩具反斗城關全美800多店 逾3萬人失業

玩具反斗城全美分店都將歇業，震驚數個世代的消費者和幾百家玩具製造商。（圖取自Toys''R''Us臉書www.facebook.com）

（中央社紐約14日綜合外電報導）美國媒體今天報導，知名玩具連鎖零售商「玩具反斗城」（Toys R Us）計劃出售或關閉全美880多家分店，恐造成3萬3000人失業。



「華爾街日報」（Wall Street Journal）和「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，玩具反斗城負債累累，去年9月已聲請破產保護，如今選在法院明天開庭前告訴員工，公司計劃提交清算文件。



根據華爾街日報報導，執行長布蘭敦（David Brandon）在新澤西州韋恩（Wayne）公司總部的內部會議上，向員工宣布這項消息。



玩具反斗城並未立即回覆法新社記者置評的要求。



玩具反斗城1948年創立，根據公司上個月的最新新聞稿，他們全美分店達880多家，全球員工近6萬5000人。



玩具反斗城全美分店都將歇業的消息，震驚數個世代的消費者和幾百家玩具製造商，包括芭比娃娃製造商美泰兒（Mattel Inc）、桌遊公司孩之寶公司（Hasbro Inc）和樂高（Lego）等。



路透社報導，玩具反斗城全美約有3萬3000名全職和兼職員工。



華爾街日報報導，布蘭敦表示，公司可能清算法國、西班牙、波蘭和澳洲的資產，還說公司也計劃出售加拿大、中歐和亞洲的業務。



玩具反斗城2005年被一個KKR集團（KKR Group）、貝恩資本公司（Bain Capital）在內的財團收購之後，財務始終不見起色，就如其他零售商，玩具反斗城也在亞馬遜（Amazon）及其他網路零售商競爭下，傷痕累累。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070315