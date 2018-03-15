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台電：核四不重啟 核燃料棒分3年全運回原廠

發稿時間：2018/03/15 20:57

最新更新：2018/03/15 21:09

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台電表示，核四不會重啟，1744束核燃料棒，今年6月起將分8批，運回美國原廠拆解。圖為核四廠區。（中央社檔案照片）台電表示，核四不會重啟，1744束核燃料棒，今年6月起將分8批，運回美國原廠拆解。圖為核四廠區。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北15日電）台電表示，核四不會重啟，1744束核燃料棒，今年6月起將分8批、每批約200束，運回美國原廠全球核燃料公司進行拆解，預計花費金額在新台幣7億元以內，未來仍期待順利賣出。

台電表示，由於核四電廠不會重啟，未來將轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出；未來不但可望減少人力，一年並可減少約一億元的資產維護管理費用。

根據台電規劃，核燃料棒共規劃3個階段，運送、拆解及再利用，目前確認將由原廠全球核燃料公司（Global Nuclear Fuel-Americas, LLC）進行運送跟拆解，並進行異地保存，未來找到合適的買家後，就可以轉售。今年6月將運出第一批核燃料棒80束，9月將再輸出120束。

台電指出，而核燃料棒完成拆解後，具有再利用的可能，屆時將尋找國外買家，期待創造資產最大價值。

政府明訂2025非核家園目標，電業法去年修法通過後也明訂，2025年前核能電廠必須停止運轉；核一廠1、2號機預計將於今年底及明年6月除役，核二廠2號機申請再轉今天至立法院進行專案報告，原能會最快將於下週決定是否再轉。目前運轉中的核能電廠機組為核二廠1號機及核三廠1、2號機。

而1980年開始的核四計畫，歷經暫緩興建、廢核案、停建、再復工、又停工封存，建置成本達新台幣2838億元，過程長達37年。當初採購的核燃料棒共1744束，採購金額約新台幣80億元。（編輯：李信寬）1070315

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