中職元年開幕戰元老剩2人 洪一中難掩得意

中職元年開幕戰在28年前的3月17日開打，當時開幕首戰先發球員僅剩洪一中（圖）、杜福明還在中職；洪一中17日笑說：「長江後浪推前浪，前浪還在沙灘上。」中央社記者謝靜雯攝 107年3月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）中華職棒熱身賽持續進行，28年前的今天為中職元年開幕戰，開幕首戰先發球員僅剩洪一中、杜福明還在中職；Lamgio桃猿隊總教練洪一中笑說「長江後浪推前浪，前浪還在沙灘上」。



中華職棒1990年3月17日在台北市立棒球場開打，開幕戰組合為統一獅隊和兄弟象隊，當時先發名單中的球員，僅剩當時象隊捕手、目前為桃猿隊總教練的洪一中，以及當年獅隊先發投手、目前為獅隊球探的杜福明，其他人都已不在中職。



洪一中那場比賽先發蹲捕、打第3棒，總計4個打數敲出一支安打。他表示，對於那一場比賽沒有什麼特別的印象了；被問起經過28年來有什麼不同或者感觸，他表示，「一如往常，好像沒有什麼改變」，28年前球隊春訓在立德、台南等地，現在好像還是一樣，比較不同的是現在多了防護員，設施也有增加。



洪一中表示，今天出門比賽前還跟老婆提到，要打職棒不困難，但要一直在職棒圈並不容易，中職球員和總教練的汰換都快，但洪一中依然在中職圈，他也得意笑說：「長江後浪推前浪，前浪還在沙灘上。」（編輯：陳怡璇／劉政權）1070317