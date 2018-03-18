經濟部長：用電大戶約漲3.5% 工商業可接受

經濟部長沈榮津表示，工業等用電大戶電價調整不大，約在3.5%左右，「應該是合理」。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃雅娟台北18日電）新版電價4月1日將上路，經濟部長沈榮津今天表示，住宅500度以下及小商家1500度以下用電不調漲，其餘用電大戶等估計大約調漲3.5%，「應該是合理」，工商業界可接受。



電價費率審議會結果16日出爐，決議將原定平均電價2.5488元，調漲為2.6253元，漲幅為3%；500度以下住戶及1500度以下小商家不調整，估計8成以上用戶不受影響，自4月1日起實施。



針對工商業產業擔心通膨及物價等問題，沈榮津今天接受媒體訪問時表示，當初召開會議調整電價希望兼顧3個原則，不影響物價、照顧民生及節能。



沈榮津指出，這次電價調漲3%，不影響早餐店、美髮店等小商家，電力專家、中央大學講座教授梁啟源也呼籲政府應該適度的調漲電價，這次變動算是溫和，對物價通膨影響僅0.08%。



外界認為，調漲工業用電仍然可能將成本轉嫁到物價，沈榮津表示，工業等用電大戶電價調整不大，約在3.5%左右，「應該是合理」。他指出，工商企業界已經表示，調漲3%左右可以接受，重點是希望政府穩定供電。



至於節能部分，經濟部能源局已經著手跟家電業、通路商討論，如何能夠達到節能效果，幫助消費者真正買到節能家電，至於是否有望在夏季用電高峰前上路，沈榮津僅表示「早一點定案有幫助」。



由於台電尚未公布用電級距新版對應價格，如以台電售電度數及平均電價計算，3%漲幅分攤至工業大戶及住宅、商家用電量較高者，平均負擔漲幅3.45%。



如果以漲幅3.45%計算，家戶用電501至700度每度將調漲為3.92元，701至1000度每度調漲為4.57元，1001度以上每度為5元；如以每月使用1000度計算，每月將增加72元。



而小商家每月用電1501度以上，若以漲幅3.45%計算，每度將增為5.02元；如果是每月使用度數2000度以上的小商家，每月可能增加支出83元以上。（編輯：蘇志宗）1070318